Pulisce la strada a sue spese | i vigili gli fanno la multa

(Di martedì 24 aprile 2018) Gianfranco Cenni, 65 anni, è rimasto sconvolto quando la polizia municipale della Bassa Romagna ha staccato dal libretto delle multe la contravvenzione che lui certo non si aspettava. "Ho deciso di rendere noto questo episodio, non certo per quella piccolada 17 euro, ma per una questione di principio - dice l'uomo al Resto del Carlino - Trovo assurdore un cittadino che da anni e tra l"altro a proprie, svolge un"attività di cui alla fine trae beneficio la collettività. Una cosa è certa: d"ora in poi, per quel che mi riguarda, quel tratto di argine resterà così com"è".Partiamo dal principio. Il volenteroso cittadino, che a Passogatto (minuscola località in provincia di Ravenna) ha l'azienda agricola della moglie, ogni anno in questo periodo si arma di frustino per tagliare le erbacce che crescono lungo la. Una iniziativa lodevole. Ma contro il codice della...