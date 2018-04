Psg | Dani Alves | ' Se chiamasse il Barcellona tornerei domani'

Psg - altro titolo per Dani Alves : 38 titoli vinti in carriera - lo celebra l'amico Neymar : Il laterale brasiliano, con la vittoria della Coupe de la Ligue, ha staccato Giggs e Iniesta. Solo Dalghlish gli è davanti

Ligue 1 : Dani Alves fa felice il Psg - il Lione sbanca Marsiglia : Saint-Maximin illude il Nizza all'Allianz Riviera, Di Maria e il brasiliano ribaltano il risultato. Depay segna il 3-2 al Velodrome al 90'

Ligue 1 - Dani Alves regala il successo al Psg : 2-1 a Nizza : TORINO - Il Psg vince allo scadere contro un ottimo Nizza : una rete di Dani Alves punisce severamente la squadra di Favre che è riuscita a tener testa alla capolista della Ligue 1 per tutti i 90 ...

Psg - Dani Alves : 'Fuori dalla Champions perché il gruppo è poco unito. Neymar non è un burattino' : Si è interrotto agli ottavi di finale il cammino in Champions League del Paris Saint Germain, sconfitto nella doppia sfida contro il Real Madrid. Sfuma quindi il principale obiettivo stagionale del ...

Dani Alves - ci risiamo : 'Al Psg manca connessione' : PARIGI , FRANCIA, - L'estate scorsa aveva fatto capire che lasciava la Juventus per vincere la Champion League , quella stessa Champions che vedrà la Juventus anche quest'anno tra le otto migliori d' ...

Juventus - Dani Alves chiama Dybala : il Psg prepara la maxi offerta. La risposta di Marotta… : Juventus, Dani Alves chiama Dybala: il PSG prepara la maxi offerta. La risposta di Marotta… Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, Dani Alves chiama Dybala- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “TuttoSport“, Dani Alves starebbe cercando di convincere Dybala a trasferirsi al PSG. Dopo la precoce eliminazione dalla ...

Psg - FLOP CHAMPIONS DA 1 MILIARDO/ Neymar se ne va? I tifosi italiano non perdonano Dani Alves su Astori : Dani Alves, FLOP CHAMPIONS col PSG e gli juventini non dimenticano: “Ciao mercenario, goditi la coppa”. Il web bianconero non si è dimenticato delle dichiarazioni del brasiliano(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 16:57:00 GMT)

Dani Alves - debacle al Psg : i tifosi della Juventus scatenati sui social : Dani Alves, in estate, ha lasciato la Juventus ma i tifosi bianconeri non hanno affatto dimenticato le sue parole: "Il mio obiettivo è tornare a vincere la Champions League, per questo ho lasciato la Juventus. Ed è lo stesso motivo per cui Neymar ha lasciato il Barcellona. È una coppa che dà adrenalina, ci eccita". In realtà, però, il Psg è stato eliminato dai detentori della competizione, per due anni di fila: il Real Madrid ...

Psg - Dani Alves : il web non perdona. Errori in campo - e fuori - da dimenticare : A poche ore dalla sconfitta di Cardiff, dove hai visto i tuoi compagni con le lacrime agli occhi, hai postato su Instagram le scarpe della finale che hai vinto a Berlino proprio contro la #Juve . Io ...