Proposte e dichiarazioni in Lucifer 3×21 | Chloe e Marcus sposi nel finale? promo 3×22

(Di martedì 24 aprile 2018)3x21 consacraPierce come personaggio più odiato dell'intera serie. Il merito va indubbiamente a Tom Welling, che da ex bravo ragazzo Clark Kent/Superman lo abbiamo ritrovato nei panni di Caino, il primo assassino della storia, un bugiardo di proporzione bibliche (per citare). Anything Pierce Can Do I Can Do Better è un episodio stressante, meno umoristico rispetto ai precedenti, perché gioca sui sentimenti dei protagonisti, e riprende la storyline suDecker e la sua qualità speciale, spiegata nella passata stagione.La detective è l'unica a rendereumano, un potere - chiamiamolo così - che ora ha lo stesso effetto su. Il tenente pensa così a riconquistarla, mentre il Diavolo, come Diavolo, agisce per fini egoistici e cerca in tutti in modi di distrarla da lui., pensa per sé, manipola le persone, gioca da narcisista e ...