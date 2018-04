Profumi da uomo estivi | 5 novità da provare subito

gqitalia

(Di martedì 24 aprile 2018) La bella stagione porta con sèla voglia di vacanza e di evasione. Abbiamo scelto perciò 5che evocano al primo spruzzo sensazioni e ricordi tipici dell’estate – oltre a essere davvero molto buoni. Issey Miyake ed èCOCKTAIL, L’Eau d’Issey pour Homme Eau de Toilette per l’estate: Alberto Morillas arricchisce L’Eau d’Issey pour Homme con un tocco di frutta tropicale, per celebrare lo spirito solare dell’estate. Un tocco di kiwi succoso aggiunge aroma e carattere alle energizzanti note di testa di pompelmo, esaltate da coriandolo aromatico. Il cuore rivela note di ananas profumato cosparse di noce moscata dolce. Nel fondo, un vibrante accordo legnoso a base di vetiver e cipresso. Prezzo: 56 euro. Missoni ed èMEDITERRANEO, Missoni Parfum pour Homme: Fragranza fresca, vivace e luminosa per unvirile. Ispirata dalla macchia mediterranea, questa ...