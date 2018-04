Processo Cumhuriyet | battute finali In Turchia | tutti in aula per sostenere ancora una

huffingtonpost

(Di martedì 24 aprile 2018) Riprende oggi, nell'del penitenziario di Silivri, a circa 100 chilometri a ovest di Istanbul, ila giornalisti, collaboratori e vertici editoriali di, storico quotidiano di opposizione, accusati di propaganda del terrorismo e di legami con l'imam Fethullah Gulen, considerato l'ideatore del fallito colpo di stato del 15 luglio del 2016 in.Al termine delle tre udienze previste, il 27, sarà emesso il verdetto.Come giornalista e osservatore, in rappresentanza della Federazione nazionale della stampa italiana e di Articolo 21, seguirò ilinsieme ai colleghi di organizzazioni che si occupano di libertà dell'informazione e di tutela dei giornalisti, come Reporters sans frontières, European Centre for Press and Media Freedom, International Press Insitute e Pen International.Scrivo da tempo delle vicende turche e quando un ...