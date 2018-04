Privacy - Garante incontra Facebook e chiede chiarimenti : Roma, 24 apr. , AdnKronos, - Il Garante della Privacy ha ricevuto questa mattina una delegazione di Facebook per approfondire l'istruttoria sul caso Cambridge Analytica. L'Autorità ha chiesto alla ...

Facebook - Garante Privacy chiede chiarimenti su violazioni in Italia : Facebook, Garante privacy chiede chiarimenti su violazioni in Italia Il presidente dell’Autorità Soro ha incontrato una delegazione europea del social network chiedendo ulteriori spiegazioni sul coinvolgimento di utenti Italiani nello scandalo Cambridge Analytica . Il colosso statunitense ha promesso “piena ...

Gdpr - Garante Privacy : no a rinvio applicazione sanzioni : Roma, 19 apr. , askanews, 'Con riferimento a notizie circolanti in Internet è necessario precisare che non è vero che il Garante per la protezione dei dati si sia pronunciato sul differimento dello ...

Telecamera Via Pacini - Grassi - Frs - : "Installata senza cartelli e senza comunicazione al garante della Privacy - ma non si sa con quali ... : " Non è la prima volta che ci troviamo di fronte a casi in cui la politica permette ai vertici di giustificare qualsiasi mezzo in nome dell'obiettivo da raggiungere. Cosa ci dobbiamo aspettare adesso?...

Riprese di Consigli e Commissioni - Garante Privacy 'Tuel garantisce trasparenza' : Invece, per la maggioranza Romizi meno si sa e meglio è! Da quattro anni, il M5S, in totale solitudine, combatte per gli streaming e la diffusione, anche a mezzo dei canali social, più facilmente ...

Facebook. Il Garante per la Privacy Soro chiede i danni per i dati trasferiti senza consenso : Informazioni utilizzate a fini elettorali. I profili coinvolti sarebbero più dei 214 mila ipotizzati inizialmente

Il Garante per la Privacy vuole chiarimenti sui 214 mila italiani 'venduti' dai data broker : “Notificheremo agli utenti se le loro informazioni sono state impropriamente condivise con Cambridge Analytica”. Facebook ha gettato le basi per il suo processo di rinnovamento, e questo partirà da maggiore trasparenza e da un corposo tentativo di fare ammenda per lo scandalo datagate, nel quale una società si è appropriata dei dati di 87 milioni di utenti (più di 214 mila solamente in Italia) al fine ...

Facebook - la Ue : 'Coinvolgimento utenti europei inaccettabile'.Il Garante della Privacy chiede altre informazioni al social network : ' La Commissione europea indagherà sul caso dei dati personali condivisi da Facebook, che consideriamo inaccettabile'. Lo ha affermato un portavoce dell'esecutivo europeo. 'I dati resi noti dal ...