Primo torneo per PUBG | 2 milioni di dollari di montepremi | date e dettagli

optimaitalia

: Primo torneo per #PUBG, 2 milioni di dollari di montepremi: i dettagli - OptiMagazine : Primo torneo per #PUBG, 2 milioni di dollari di montepremi: i dettagli - Vikingsgroup : Colosseum Cup 2018 / Roma Vikings International Team Primo torneo all'estero 20.4.2018 - TheGladiator92 : RT @FoX_eSports_IT: #TKN7] Ieri si è tenuto al ludicomics di Empoli il 1° Torneo Feel the Fury by @BeatGaming_ e il nostro campione italian… -

(Di martedì 24 aprile 2018)ha in programma per l’estate ilda 2di. Ormai PlayerUnknown's Battlegrounds è entrato ufficialmente nel mondo degli e-sport, che può contare sul supporto diretto degli sviluppatori. Ad annunciarlo è stata proprioCorp.: in estate ci sarà ilufficiale supportato dall'interno.IlGlobal Invitational 2018 è in programma a Berlino a partire dal 25 luglio. Saranno ben 20 le squadre che si affronteranno per aggiudicarsi ildi 2di. I diversi team potranno qualificarsi algrazie alle qualificazioni regionali che si terranno in Europa, Asia e Nord America.L’anno scorso invece è stato Bluehole a collaborare con ESL per l'evento dedicato al gioco del Gamescom Invitational 2017, dove in palio c’era undi "soli" 350.000. L’invitational previsto per il 2018 invece rappresenta un ...