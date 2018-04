Prende una mela in aereo | cosa accade all’atterraggio La hostess le aveva offerto il

Giro d’Italia 2018 - Fabio Aru un anno dopo. Una rivincita da Prendersi e la grande sfida a Froome : Il Giro d’Italia 2017 di Fabio Aru, di fatto, era finito ancora prima di iniziare. Una caduta e il conseguente infortunio al ginocchio nel mese di aprile, infatti, gli hanno impedito di prendere il via nell’edizione numero 100 della Corsa Rosa, che partiva dalla sua Sardegna: nonostante un tentativo disperato di rimettersi in sesto, il corridore attualmente in forze alla UAE Emirates, era stato costretto ad alzare bandiera bianca, ...

“Ritorni con Max?”. Verissimo - le parole di Bianca Atzei. Fresca di ritorno dall’Isola dei Famosi - la cantante si è concessa una lunga chiacchierata con Silvia Toffanin. Alle domande su Biaggi non si è tirata indietro e ha risposto a cuore aperto - sorPrendendo tutti : Bianca Atzei nell’ultimo periodo ha sofferto molto. Il dolore provato dopo aver chiuso definitivamente con il suo ex Max Biaggi l’ha così turbata da spingerla addirittura ad allontanarsi dall’Italia, accettando di partecipare come concorrente all’Isola dei Famosi. Una decisione drastica che, di fatto, non le ha impedito in questi mesi di pensare ancora a lui. Bianca Atzei soffre ancora per Max Biaggi? Che cosa prova adesso per lui? Quali ...

Inter - arriva una mossa sorPrendente per trattenere Joao Cancelo Video : Continua a tener banco la questione #Joao Cancelo in casa #Inter. Il giocatore è in prestito con diritto di riscatto fissato a trentacinque milioni di euro dal #valencia, una cifra alta e da esercitare entro il 30 giugno, nonostante la necessita' della societa' nerazzurra di chiudere il bilancio in pareggio entro quella data per liberarsi definitivamente dai paletti imposti dalla Uefa per il Fair Play Finanziario. Dopo un inizio di stagione in ...

Governo - Mattarella Prende una pausa di due giorni di riflessione : Dopo che la presidente del Senato Fi Maria Elisabetta Alberti Casellati ha riferito sull`esito del suo mandato esplorativo, il presidente della Repubblica si prende un paio di giorni di riflessione. ...

Come fa una canoa a motore a Prendere il volo con tutto l’equipaggio? La collisione è imperdibile : Iraq, un gruppo di amici ha deciso di immortalare il proprio giro in canoa. La comitiva è troppo intenta a pavoneggiarsi e salutare in camera per rendersi conto che è in rotta di collisione con un’altra barca. L’urto farà ribaltare entrambe le imbarcazioni, gettando in acqua i rispettivi equipaggi che se la caveranno con un bagno fuori programma L'articolo Come fa una canoa a motore a prendere il volo con tutto l’equipaggio? La collisione ...

Tour of the Alps 2018 : ancora una volta l’Astana! Luis Leon Sanchez sorPrende tutti a Lienz : ancora una volta l’Astana al Tour of the Alps. La compagine kazaka continua a dominare nella corsa a tappe italiana che oggi ha visto lo sconfinamento in Austria, con l’arrivo di Lienz per la quarta tappa: a trionfare è stato lo spagnolo Luis Leon Sanchez che ha sorpreso tutti con uno scatto nei pressi del traguardo. Resta in maglia di leader della classifica generale Thibaut Pinot. Frazione breve ma molto intensa. I corridori hanno ...

Paura in volo - Prende in ostaggio una hostess e la minaccia con una penna stilografica : Un aereo della compagnia Air China è stato costretto a un atterraggio d'emergenza nella giornata di domenica. A bordo c'era un uomo che ha minacciato una hostess puntandole una penna al collo.Continua a leggere

RiPrende una 12enne con una telecamera mentre prova i vestiti al centro commerciale : I carabinieri di Marcianise hanno arrestato ieri pomeriggio un 44enne di Calvi Risorta, nel casertano, ritenuto responsabile di violenza sessuale commessa su una minore di 14 anni. L'uomo...

Aereo costretto ad atterraggio d’emergenza : un passeggero ha tentato di Prendere in ostaggio una hostess : Un velivolo Air China è stato costretto ad un atterraggio d’emergenza per motivi di “pubblica sicurezza“: lo ha reso noto l’ente dell’aviazione civile cinese sottolineando che tutti i passeggeri sono sani e salvi. L’Aereo era decollato da di Changsha, nella provincia di Hunan, con destinazione Pechino: dopo circa un’ora di volo è dovuto atterrare a Zhengzhou per un'”interferenza illegale“. Un ...

Lavastoviglie Prende fuoco : intossicata una donna : Momenti di paura nella notte ad Alonte, in provincia di Vicenza. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire in via Mulini per l’incendio di una Lavastoviglie: ricoverata una donna...

Berlusconi riPrende una ragazza : 'Se stringi la mano così non trovi marito' : 'Ti insegno una cosa: se vai avanti a stringere la mano così non trovi marito'. così Silvio Berlusconi con una ragazza di 23 anni che si è avvicinata al cavaliere appena sceso dall'elicottero a ...

Indonesia - un oleodotto si rompe e una baia Prende fuoco. Ma è ancora mistero : Se avete letto Emilio Salgari, saprete quanto mistero possano evocare posti come il Borneo. Sono misteri che continuano oggi: nessuno ha ancora capito come ha fatto un’intera baia a prendere fuoco dopo una misteriosissima rottura di un oleodotto sottomarino. È successo due settimane fa (il 31 marzo) ma ancora non se ne viene a capo. Balikpapan è un porto Indonesiano molto trafficato, con una raffineria di proprietà della Pertamina, ...