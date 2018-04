Porsche Carrera Cup Italia | il campionato sarà visibile sui canali Mediaset

Porsche Carrera Cup Italia : a Imola al volante della 911 Gt3 Cup : Ed è proprio questo il caso della Porsche 911 Gt3 Cup, che anima la Carrera Cup in diverse parti del mondo, Italia compresa. L'abbiamo provata fra i cordoli e le curve dell'autodromo di Imola . La Cup è estrapolata dalla Gt3: una delle 911 che ogni

Huawei Porsche Design Mate RS - bello e potente come una Carrera 911 : Insieme alla nuova gamma P20, Huawei presenta l’ultimo nato dalla collaborazione con Porsche Design. Il nuovo Mate è ispirato alla Porsche Carrera 911 GT3 RS nel nome come nel lussuosissimo Design, ispirato alle linee fluide dell’automobile nel corpo di vetro curvato, in cui trova spazio uno schermo Oled 2k di 6 pollici. Semplice e bellissimo, il nuovo Mate sarà disponibile nel colore nero. “Volevamo un dispositivo che fosse un omaggio alla ...