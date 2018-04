Ponte 25 Aprile-1° Maggio | festa di liberazione da traffico | stress e polveri sottili per

Ponte del 25 Aprile - Coldiretti : in viaggio un italiano su 3 : Con le previsioni di bel tempo, un italiano su tre (33%) ha deciso di mettersi in viaggio nel lungo Ponte della Festa della Liberazione per andare in vacanza, raggiungere parenti e amici, partecipare a concerti, manifestazioni o semplicemente per fare una gita fuori porta in giornata. E’ quanto emerge dall’analisi Coldiretti/Ixe’ divulgata in occasione del 25 Aprile che evidenzia, dopo un lungo periodo di incertezza climatica, la voglia di ...

Meteo Sardegna : anticipo d’estate per il Ponte del 25 Aprile : In occasione del ponte del 25 Aprile la Sardegna vivrà giornate quasi estive: la colonnina di mercurio potrebbe toccare in alcune zone i 28°C, secondo quanto spiegato dagli esperti dell’ufficio Meteo dell’Aeronautica militare di Decimomannu. Le alte temperature saranno determinate dal campo di alta pressione presente su tutta Italia, con cielo sereno e solo qualche nube a ridosso dei rilievi. In Sardegna in media la colonnina di ...

Venezia : Cav - Ponte 25 aprile- Primo Maggio due giornate da bollino giallo : Venezia, 23 apr. (AdnKronos) - Traffico sostenuto su tutta la rete autostradale nei prossimi giorni per il ponte del 25 aprile e 1 Maggio, CAV in campo con tutta la struttura per fronteggiare l’incremento dei transiti sulle tratte di propria competenza. Osservati speciali soprattutto i nodi di Venez

Milano. Mostre aperte lungo il Ponte 25 aprile – 1° maggio : Mostre aperte durante tutto il lungo ponte che va dal 25 aprile al 1° maggio, per consentire ai milanesi rimasti

Previsioni Meteo per il Ponte del 25 Aprile - sarà una “Festa della Liberazione” dal sapore di Ferragosto : super caldo come in piena estate in tutt’Italia : 1/5 ...

Federalberghi - Ponti 25 aprile 1 maggio/ Quasi 8 mln di italiani in vacanza. Super-Ponte per il 34% : Per Federalbeghi nei Ponti del 25 aprile, Festa della Liberazione, e del 1° maggio, Festa del lavoro, saranno Quasi 8 milioni gli italiani che si metteranno in viaggio(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 13:16:00 GMT)

Turismo - Federalberghi : 8 milioni in viaggio per il 25 aprile e 7 milioni per Ponte del 1° maggio : “I ponti di Primavera sono un bel banco di prova nella prospettiva di una stagione che corre verso l’estate: se queste sono le premesse, il desiderio di viaggio e l’effettivo movimento di viaggiatori andrebbe incentivato con tutti gli strumenti possibili. Il nostro è un Paese che sembra dimostrare la gioia di vivere, malgrado le innegabili difficoltà ed il clima di incertezza”. E’ il commento a caldo di Bernabò Bocca, presidente di ...

"Pronti - partenza... Estate" : sole e caldo fino al Ponte del 25 aprile : Il tempo volge al bello, dopo un aprile caratterizzato da maltempo e tanta pioggia. Anticiclone in rinforzo e impennata termica con punte di oltre 25-26 gradi anche al Nord. Ancora qualche temporale fino a giovedì al...

Ponte del primo maggio - scuole chiuse già dal 30 aprile. E con lo sciopero si fa festa fino al 4 maggio : Ponte del primo maggio per le scuole. Aprile è un mese difficile per gli studenti: gli esami si avvicinano e, tra Invalsi e simulazioni di maturità, in tanti sperano in uno...

Le sagre del Ponte di aprile : protagonista il vino : Le sagre del ponte di aprile: protagonista il vino Tante manifestazioni enologiche in programma in tutta Italia, ma ci sono anche eventi nella natura, giochi e sport. Gli appuntamenti dal 21 al 25 aprile. Continua a leggere

Con il Ponte dell'1 maggio - scuole chiuse dal 30 aprile (ma lo stop potrebbe durare fino al 4) : Gli studenti che iniziano già a spuntare i giorni sul calendario in attesa delle vacanze estive con l'arrivo del primo maggio potranno iniziare a rallegrarsi. Le scuole, infatti, potrebbero restar chiuse anche il 30 aprile, consentendo una lunga vacanza post weekend. Con lo sciopero dei docenti e del personale Ata proclamato dall'Anief, il sindacato dei precari, previsto per il 2 e il 3 maggio prossimi, lo stop potrebbe prolungarsi fino ...

Ponte del primo maggio - scuole chiuse già dal 30 aprile. E con lo sciopero si fa festa fino al 4 maggio : Ponte del primo maggio per le scuole. Aprile è un mese difficile per gli studenti: gli esami si avvicinano e, tra Invalsi e simulazioni di maturità, in tanti sperano in uno...

Prato Nevoso (Cuneo) : neve abbondante - apertura straordinaria nel Ponte del 25 aprile : Grazie alla neve ancora abbondante, è stata annunciata l’apertura straordinaria del comprensorio sciistico di Prato Nevoso (Cuneo) nel ponte del 25 aprile: da sabato 21 a mercoledì 25 gli impianti resteranno aperti 7 ore al giorno, dalle 8 alle 15. Oggi lo spessore sulle piste di Prato Nevoso va da 180 a 250 cm. L'articolo Prato Nevoso (Cuneo): neve abbondante, apertura straordinaria nel ponte del 25 aprile sembra essere il primo su Meteo ...

Le sagre del Ponte di aprile : protagonista il vino : Non mancano la musica e gli spettacoli degli artisti di strada. Info: www.fierabirra.it. FIOR D'ALBENGA - Albenga , Savona, " Il Ponente ligure si colora di fiori variopinti e Albenga si trasforma in ...