' Pescato dal mazzo dei cretinetti | ora noi' Feltri polverizza Fico | il peggio arriva

Oristano - cade dalla bici in mare e annega : morto un Pescatore dilettante : Tragedia a Torregrande in provincia di Oristano, dove un uomo sui 50 anni ha perso l'equilibrio della sua bici per cause ancora in via di accertamento, è caduto in mare ed è morto annegato dopo aver battuto la testa su uno scoglio.Continua a leggere

Pescatori-spazzini per salvare il mare dalla plastica : parte il progetto "Arcipelago pulito" : Il mare è la principale fonte di cibo per più di un miliardo di persone e fornisce lavoro a milioni di persone in tutto il mondo. Proteggerne l'integrità, e dunque la biodiversità, per molti aspetti ...

Cannoniere e elicotteri. Così Londra difenderà i suoi Pescatori dalla Ue : La vita dei pescatori evoca sempre in Gran Bretagna storie di pericolo e di eroismo, e la pesca aveva forgiato, con le miniere e i cantieri navali, buona parte dell’identità nazionale. Se l’Europa non vuole cedere i diritti acquisiti sulle acque del Regno Unito, e minaccia anzi di continuare a sfruttarle persino dopo la Brexit, è dunque logico che ...

“Oh - ma la vedete?”. Alessia Marcuzzi - il vestito dice tutto. Nona puntata dell’Isola dei Famosi - nono look (Pescato dall’armadio) : ci avrete fatto caso a quel dettaglio. Dopo tutto - non è così di poco conto : “Sarà una puntata scoppiettante”, ha detto Alessia Marcuzzi in apertura, salutando il pubblico dell’Isola dei Famosi. puntata numero 9, andata. Scoppiettante, sì, ma senza sbroccate come durante la scorsa. Memorabile la piazzata della padrona di casa a Eva Henger, sempre per il canna-gate: la Gialappa’s band non ha potuto fare a meno di ricordarla. In breve, cosa è successo nell’ultima diretta. Solite ...

Squali - mai fidarsi. Il Pescatore prova a liberarlo dall’amo - ma l’istinto del pesce non è la gratitudine : Pensacola, Florida. Un pescatore ha preso all’amo uno squalo e decide di liberarlo tranciando la lenza. Il predatore cerca disperatamente di divincolarsi ma l’amo è saldamente conficcato. Non appena il pesce mette il muso fuori dall’acqua l’uomo si appresta a recidere la lenza, ma l’animale con un gesto repentino cerca di azzannargli la mano. Alla fine la missione andrà a buon fine, ma questo pescatore è una vera e propria “lenza” se pensava di ...

Riva del Garda - riPescato un corpo dal lago. Forse è di Marco Boni : Per la polizia presumibilmente si tratta del ragazzo scomparso oltre due settimane fa Ragazzo scomparso a Trento, ricerche non stop. L'ultima telefonata 3 giorni fa