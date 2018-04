“Pervertito” Stefano De Martino non si dà pace L’ex marito di Belen ha un problema

caffeinamagazine

(Di martedì 24 aprile 2018) Quando, ad Amici, ballava conRodriguez, l’erotismo aveva contaminato tutto lo studio. Si capiva che traDee l’argentina c’era una chimica speciale. Chimica che poi sarebbe stata confermata dalla loro storia sbocciata proprio durante il talent show di Maria De Filippi. All’epocaera fidanzato con Emma Marrone e, all’inizio, la storia connon piacque ai fan di Emma che non sopportavano di vedere la loro beniamina soffrire per amore. Maerano talmente una bella coppia che la polemica finì subito dopo.erano la coppia più seguita dai paparazzi che li fotografavano in tutti i modi e in tutti i luoghi. Erano l’immagine dell’amore vero. Poi lei rimase incinta del piccolo Santiago, poi ci fu il matrimonio. Tutto sembrava perfetto fin quando l’incantesimo non si ruppe e i due annunciarono la separazione. Era Natale e fu un ...