Perde 70 chili con la dieta della dopamina Chef stellato presenta il suo

Perde 70 chili con la "dieta della dopamina" : lo chef svela il ricettario della felicità : Si possono Perdere 70 chili in tre anni? Tom Kerridge ci è riuscito, dando un taglio alle sue pessime abitudini alimentari. Il noto chef inglese che guida il pub due stelle Michelin "The Hand and Flowers"...

Dieta di aprile : come Perdere 3 chili in modo semplice e veloce : Ad aprile il 60% degli italiani si mette a Dieta. Sarà che l’estate si avvicina e non si vuole farsi cogliere impreparati alla prova costume; sarà che si vogliono buttar via i chili accumulati durante le vacanze pasquali. Una cosa è certa: per molti italiani la priorità di questo mese è dimagrire. Per perdere 3 chili in modo semplice, senza inutili stress, anzi, sentendosi più energici e meno appesantiti, si può ricorrere alla Dieta di aprile. ...

Papà obeso Perde 51 chili per poter donare un rene al figlio malato di cancro : Un genitore farebbe di tutto pur di aiutare il figlio. Anche perdere più di 50 chili per potergli donare un rene nuovo perché malato di cancro. E' quello che ha fatto Barry Stokes, un 61enne del...

Torna la dietologa delle star con 10 consigli per Perdere 6 chili in meno di 2 settimane (attraverso due formule) : Quella di Haylie Pomroy è una vera e propria rivoluzione. Per chi è "perennemente" a dieta, o almeno lo è ad ogni inizio primavera, una svolta. Perché, per prima, mette nero su bianco che un dimagrimento veloce è la miglior strategia per perdere peso. Ed è la prima volta che si sente un nutrizionista fare una dichiarazione del genere.Secondo la Pomroy, nutrizionista delle star di Hollywood e autrice di ...