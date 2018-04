Perché il 25 aprile si festeggia la Liberazione?

Il 25 aprile - Perché si festeggia in Italia : Il 25 aprile si celebra l’anniversario della liberazione d’Italia o Festa della Liberazione in ricorrenza del 25 aprile 1945, il giorno in cui il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia – il cui comando aveva sede a Milano ed era presieduto da Luigi Longo, Emilio Sereni, Sandro Pertini e Leo Valiani – proclamò l’insurrezione generale in tutti i territori ancora occupati dai nazifascisti, indicando a tutte le forze ...

Amici 2018 anticipazioni sabato 21 aprile : nessun eliminato? Ecco perchè : Cosa succederà sabato 21 aprile ad Amici 2018? Le anticipazioni del Serale sono sempre richiestissime, ma noi siamo costretti a rispondere ogni volta, ai tanti che ce lo domandano sulle nostre pagine Facebook, che essendo il programma in diretta, quest'anno non è possibile scoprire in anticipo chi verrà eliminato nella puntata, né la squadra vincitrice. Ed è ancor più difficile immaginare e fare ipotesi in questa 17esima edizione, perché gli ...

“La Fine del Mondo inizia oggi 23 Aprile 2018” : il “pianeta della morte Nibiru causerà l’Apocalisse” - ecco Perché la bufala è tornata virale : Senza criterio e infinite le “profezie” che si sono succedute nei decenni, in particolare negli ultimi anni diventate virali sul web che ne ha consentito la diffusione su larga scala: ormai gli autori delle bizzarre teorie sulla Fine del Mondo non si sforzano più nemmeno di fondarle su un minimo di basi scientifiche. Tanto delirio, nessun fondamento (neppure puramente/lontanamente razionale). Come ormai noto, i sostenitori della ...

Tutto sui problemi Fortnite di oggi 19 aprile : Perché non funziona? : Ci sono nuovamente segnalazioni di problemi Fortnite oggi 19 aprile, almeno stando a quanto trapelato sul web proprio in questi minuti. Probabilmente è troppo presto per parlare di down, visto che non siamo ancora su livelli altissimi al momento della pubblicazione del nostro articolo, ma è fuori discussione il fatto che molti giocatori in questi minuti stiano riscontrando delle difficoltà nell'accedere alla piattaforma. Una conferma ...

Quando il pane è tutto : dal trionfo Dc del 18 aprile 1948 al successo M5s il 4 marzo il passo è breve. Ecco Perché : La Storia come lettura del presente. Settant'anni fa si tenevano le prime elezioni politiche dell'Italia dopo la seconda guerra mondiale. Tanto si è detto in ogni anniversario su quel 18 aprile. Con il distacco dei decenni si può affermare con tranquillità che fu determinante per gli sviluppi futuri del nostro Paese il trionfo della Democrazia cristiana. Viceversa, se avesse vinto il Fronte popolare (Pci-Psi), si sarebbe ...

L’11 aprile è il giorno più noioso della storia : ecco Perché : È stato uno studioso britannico a definirlo il giorno più noioso della storia: L’11 aprile del 1954 sarebbe stato il giorno più noioso della storia del Novecento. ecco perché.Continua a leggere

Matteo Salvini pronto a scaricare Silvio Berlusconi : Perché lo può fare dopo il 29 aprile : Mentre si allontana un'ipotesi di intesa di governo tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio , ad Arcore il centrodestra prova a ricompattarsi. Un tentativo che però non dura molto visto che il leader della ...

Perché il geoblocking è ancora lì dopo il 1 aprile - : Learn more: https://t.co/NQkh7Rui9B #DigitalSingleMarket #streaming pic.twitter.com/Lhc9yCeBlc - DigitalSingleMarket , @DSMeu, March 30, 2018 Ponendo che invece abbiate un servizio on demand diverso ...

CHISSÀ PERCHÈ... CAPITANO TUTTE A ME - CANALE NOVE/ Info streaming del film con Bud Spencer (7 aprile 2018) : CHISSÀ perché... CAPITANO TUTTE a me, il film in onda su CANALE NOVE oggi, sabato 7 aprile 2018. Nel cast: Bud Spencer e Giancarlo Bastianoni, alla regia Michele Lupo. Il dettaglio.(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 20:31:00 GMT)

Perché non funziona Fortnite : problemi oggi 5 aprile ma aggiornamento in corso : problemi Fortnite anche oggi 5 aprile, il gioco non funziona su PS4, Xbox One e PC ma anche via mobile attraverso la nuova applicazione del gioco resa disponibile ufficialmente su IPhone. Cosa sta succedendo? I giocatori del celebre titolo si sono abituati e non poco a frequenti periodi di down per malfunzionamenti al server ma in questo caso specifico parliamo di anomalia programmata dagli sviluppatori. Sono infatti in corso degli aggiornamenti ...

Gravissimi problemi Fortnite oggi 4 aprile : matchmaking interrotto - Perché non si può giocare? : Moltissimi utenti non possono giocare a Fortnite stasera 4 aprile, a quanto pare ci sono gravi problemi ai server. Il popolarissimo gioco di Epic Games sta ricevendo molte segnalazioni da centinaia di giocatori che non riescono ad accedere. oggi il forte impatto si sta riscontrando sul matchmaking. Significa che attualmente è impossibile accedere alle partite su mobile, cioè su iOS, PS4, Xbox One e PC. Consultando il celebre sito Down ...

Giornata mondiale dell'autismo oggi - 2 aprile 2018 : ecco Perché è stata istituita : Ma anche quello di invitare gli stati di tutto il mondo a favorire, con iniziative e assistenza sociale, le famiglie sulla consapevolezza e sul modo di affrontare l'autismo. Per questo motivo, sul ...