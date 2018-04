“Perché ha sempre una penna in mano?” Aida Nizar è entrata al Grande Fratello | ma questa

caffeinamagazine

(Di martedì 24 aprile 2018) E dopo una settimana,è riuscita a entrare nella Casa del. Pardon, il ciclone. La showgirl spagnola sarebbe dovuta entrare durante la prima puntata, ma il suo ingresso è stato posticipato di sette giorni da Barbara D’Urso perché la 42enne è arrivata in ritardo davanti alla porta rossa e ha perso troppo tempo a salutare il pubblico, facendo innervosire parecchio Cristiano Malgioglio, opinionista del reality. Chi è? In Spagna non avrebbe bisogno di tante presentazioni, perché già nota. Nel 2003 ha partecipato al Gran Hermano 5, ma è stata squalificata dopo aver defecato nel corridoio della casa. Senza considerare che nel 2007 la soubrette spagnola è stata condannata a sei mesi di prigione e a una multa di 5.400 euro per aver falsificato la sua carta d’identità. Ma la partecipazione al reality spagnolo è stata solo ...