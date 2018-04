Per Di Maio tonfo a 5 stelle | ha perso il 13 | 3% in 50 giorni

Mandato a Fico Per governo M5S-Pd. Martina : ok confronto ma basta ambiguità. Di Maio chiude con Lega : Il presidente della Camera riceve dal capo dello Stato l’incarico di verificare entro giovedì la fattibilità di una maggioranza di governo con dem e Movimento 5 Stelle. Martina (Pd): ok confronto ma basta ambiguità. Di Maio positivo: valutiamo intesa ma resta condizione del contratto di governo. Salvini: una presa in giro ...

Casaleggio contro Grillo : una consultazione tra gli attivisti Per salvare Di Maio da un accordo col Pd : Di Maio sì, Di Maio no . Il Movimento 5 Stelle è spaccato in due. Da una parte il cerchio di sostenitori del candidato premier, del quale oltre ai capigruppo di Camera e Senato, Danilo Toninelli e ...

Fico - mandato da Mattarella Per Governo M5s-Pd/ Martina : “Sì a confronto”. Di Maio : “Settimana decisiva” : Fico, mandato da Mattarella per Governo M5s-Pd. Salvini chiede tempo per asse con pentastellati. Martina: “Sì a confronto”. Di Maio: “Settimana decisiva”. Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 20:55:00 GMT)

Governo : Per renziani stop Di Maio a Lega non cambia niente - Martina ‘ok confronto’ : Roma, 23 apr. (AdnKronos) – La presa di distanza di Luigi Di Maio da Matteo Salvini era attesa nel Pd. E da molti considerata un bluff. Ma se per la minoranza, vedi Antonio Misiani dell’area Orlando, rappresenta il primo passo, un atto necessario per intavolare un confronto, la maggioranza renziana resta ferma sulla chiusura ai 5 Stelle o comunque non considera la dichiarazione del leader M5S la precondizione per sedersi a un tavolo. ...

Governo : Di Maio - domani da Fico - occasione storica che non Perderemo : Roma, 23 apr. , AdnKronos, 'Il nostro programma non è né di destra né di sinistra, ma di puro buonsenso e non siamo disposti a rinunciare i nostri valori. Per l'Italia è un'occasione storica per fare ...

Governo - Fraccaro : “Fico? Candidato premier è Di Maio”. Su contratto Per Lega e Pd : “Niente mafia e corruzione? E’ testo base” : Riccardo Fraccaro all’alba della convocazione al Quirinale di Roberto Fico, Presidente della Camera dei Deputati: “Fico avrà tutto il nostro sostegno e il nostro apprezzamento, ma il nostro Candidato premier è e resterà Luigi Di Maio così come deciso da 11 milioni di italiani”. Sul ‘contratto di programma’ lanciato questa mattina da Luigi Di Maio e indirizzato a Pd e Lega, tra i 10 punti mancano lotta alla ...

Luigi Di Maio - i grillini disPerati sono pronti a trattare anche con Luca Lotti Per un governo col Pd : Non basterà neanche l'incarico esplorativo al presidente della Camera Roberto Fico per impedire a Luigi Di Maio di tenere aperta la doppia trattativa sul governo, sia con il centrodestra che con il ...

Salvini 'chiama' Di Maio : 'Mettiamoci al tavolo Per un accordo' : Matteo Salvini "chiama" il leader politico del Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio, per cercare un accordo. "Lo dico da leader del centrodestra, mettiamoci al tavolo - ha detto da Trieste dove si trova ...

Il Supplente : Mentana - Saviano - Maionchi e J-Ax prof Per un giorno su Rai2 : J-Ax Un giornalista, uno scrittore, una produttrice discografica e un rapper. Tutti in cattedra, per un giorno. Sono presto svelati i protagonisti de Il Supplente, il nuovo docu-reality in onda in prima serata su Rai2 dal 16 maggio. Una classe di studenti ed un sostituto professore vip sono gli ingredienti del factual prodotto da Palomar Entertainment: ecco i nomi dei supplenti che animeranno ciascuna delle quattro puntate (da 80 minuti) ...

Rai2 da Il Collegio a Il Supplente - J-Ax e Mara Maionchi tornano a scuola come prof. Per un giorno : Sono J-Ax e Mara Maionchi, insieme a Roberto Saviano ed Enrico Mentana, i protagonisti del nuovo show di Rai2, Il Supplente: il programma di genere factual prenderà il via sulla seconda rete Rai dal 16 maggio, in prima serata. Ideato e prodotto da Palomar Entertainment, Il Supplente porta il pubblico di Rai2 in una classe di quinta superiore di una scuola italiana, con un dettaglio a fare la differenza: gli alunni in questione si ritroveranno ...

Di Maio e Salvini - come i pifferi di montagna. Andarono in Molise Per suonare e furono suonati – L’istantanea : Ecco finalmente il Molise. Lo aspettavano, molto oltre il senso della misura, sia Salvini che Di Maio. Avrebbe dovuto regolare i rapporti di forza, per l’uno nel centrodestra e per l’altro nel Parlamento. Il voto regala ai due vincitori delle politiche due sonori ceffoni. Il centrodestra vince, ma deve ringraziare Aldo Patriciello, l’imprenditore della sanità titolare di un partito transumante che ogni cinque anni sceglie con chi transitare al ...