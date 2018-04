Pensioni 2018 | Quota100 | possibile intesa per l' introduzione della flessibilità

Blastingnews

(Di martedì 24 aprile 2018) Ancora attesa per la formazione del nuovo esecutivo che potrebbe dar vita a nuovi strumenti di flessibilita' in uscita come previsto dai vari programmi elettorali che hanno portato alla vittoriaLega e del Movimento 5 Stelle. Sono le due forze politiche, infatti, a promettere la redel meccanismo delle quote per dare la possibilita' a migliaia di lavoratori penalizzati dalla Riforma Fornero di anticipare l'uscita. Attesa per il nuovo Governo Seppure non si è ancora riusciti a trovare un accordo per la formazione del nuovo Governo, le ipotesi sull'di #quota 100 e Quota 41 sembrano ben chiare. Difatti, sia il Movimento 5 Stelle sia la Lega Nord sembrano d'accordo su tale fronte e si evince dalle coincidenze riscontrate nei loro programmi elettorali. Se da un lato il leader pentastellato preme su una probabile alleanza con la Lega dall'altro, ...