Pd-M5S | vicini su fisco e sanità Lontani su lavoro e pensioni  I programmi a

Toti : più vicini a M5S che a PD - ma Di Maio insiste : Salvini deve scegliere : Il nodo alleanza per il governo sta creando più di un grattacapo agli addetti ai lavori, e copioso materiale per gli organi di informazione. Sono numerosi i personaggi che ogni giorno vengono interpellati fornendo il proprio quadro della situazione. Uno di questi, recentemente intervistato dalla trasmissione Agorà e dal programma radiofonico Circo Massimo, è il presidente della regione Liguria Giovanni Toti , uno dei perni di Forza Italia. Toti ...

Campi rom - a Torino come a Roma le sindache M5S hanno progetti vicini alla destra xenofoba : Avevo più volte incontrato, in momenti e luoghi distinti, Virginia Raggi e Chiara Appendino prima delle loro rispettive elezioni a sindaco. Avevamo illustrato buone pratiche e discusso studi accademici su come si sarebbe potuto procedere, in maniera realistica e sostenibile, al superamento delle baraccopoli rom nelle due città. Erano parse disponibili e interessate, assicurando conformità di vedute e un deciso impegno, una volta elette, verso ...