PD-M5s L' alleanza impossibile senza tradire gli elettori

Governo - De Luca : “Alleanza con M5s? Chiariscano se siamo delinquenti”. E ipotizza “appoggio esterno” : “Il lavoro del Presidente della Repubblica va guardato con grande rispetto, sta lavorando per passi successivi per chiarire le possibili alleanze in tutte le direzioni. Si ragionerà seriamente quando verrà dato a qualcuno l’incarico per formare un Governo. A quel punto io credo che sia ragionevole discutere nel merito con tutti, anche con il M5S. Però va fatta un’operazione verità: un conto è parlare “a capocchia”, ...

M5s e Pd - alleanza per un governo : Fico ha tempo fino a giovedì : Alle 17 il presidente della Camera Roberto Fico è salito al Quirinale per incontrare il Capo dello Stato che gli ha conferito un mandato esplorativo per dare avvio al terzo giro di consultazioni. Mattarella ha...

Matteo Salvini - i messaggi in codice con Luigi Di Maio : l'indizio sull'alleanza Lega-M5s : Basta un po' di memoria storica per ricordare che fine - politica - ha fatto chi ha sbattuto la porta in faccia al Cav, da Gianfranco Fini ad Angelino Alfano , le loro carriere politiche sono l'...

Franco Bechis - verso la seconda scissione del Pd : il renziano confessa - impossibile l'alleanza col M5s : 'Se Maurizio Martina , che è il segretario del vostro partito, dicesse sì a un governo con il Movimento 5 stelle voi lo seguireste tutti?'. Franco Bechis , direttore del Corriere dell'Umbria e ...

Governo Lega-M5s - Cottarelli : “Un’alleanza che non farebbe salire lo spread - mercati narcotizzati da Draghi” : Un Governo a trazione Lega-M5S non avrebbe alcun impatto sui titoli di debito dello Stato italiano. Parola di Carlo Cottarelli. L’ex mr. spending review ne ha parlato all’Intervista di Maria Latella su Sky Tg24: “I mercati sono in qualche modo narcotizzati dalla liquidità della Bce e dal fatto che c’è crescita. Finché c’è crescita ai mercati va bene”, ha detto. Per poi aggiungere che secondo lui il problema ...

Berlusconi e Salvini : M5s aspetta la rottura dell'alleanza/ Governo - Di Maio pronto a ricucire con la Lega : Governo, Casellati da Mattarella: Berlusconi chiude ogni accordo, "mi sono rotto del M5s, che vadano a pulire i cessi". Accordo Di Maio-Salvini senza FI più vicino? incarico a Fico col Pd?(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 18:44:00 GMT)

L'ultima carta di Mattarella : l'ipotesi di un'alleanza M5s-Pd : Volano gli insulti mentre affonda l'opzione di un governo dei vincitori del 4 marzo sui divanetti di palazzo Giustiniani. L'incarico esplorativo, che ieri mattina il presidente della Repubblica ha ...

Pd - alleanza con M5s non convieneSul Governo Franceschini sbagliaHa ragione Renzi. Ecco perché : Nuovo Governo: il problema nel Pd è stato posto in questi termini. Bisogna evitare ad ogni costo un’alleanza di Lega e Cinque Stelle, per il bene del Paese, o bisogna scegliere l’opposizione? Segui su affaritaliani.it

Governo - Fedriga chiude il forno : 'Escludo alleanza Lega-M5s' : 'Noi non siamo contrari all'Euro e all'Europa ma o cambia il funzionamento o non ha più senso starci . La politica europea non può essere un prendere o lasciare'. parlando con la stampa estera, Fedriga osserva che la Lega è 'il partito che difende l'Europa. Il problema è quale Europa e quale progetto , ...

Alleanza Pd-M5s? Non convieneGoverno - Franceschini sbagliaHa ragione Renzi. Ecco perché : Nuovo governo: il problema nel Pd è stato posto in questi termini. Bisogna evitare ad ogni costo un’Alleanza di Lega e Cinque Stelle, per il bene del Paese, o bisogna scegliere l’opposizione? Segui su affaritaliani.it

E il "ministro" M5s all'Economia Roventini ritwitta l'alleanza tra Pd e M5s : E il candidato ministro all'Economia del Movimento 5 Stelle lanciò un segnale al Pd. Sul profilo twitter di Andrea Roventini, indicato da Luigi Di Maio come l'uomo scelto in un ipotetico governo M5S per occupare il posto di Pier Carlo Padoan in via XX Settembre, ha rilanciato un articolo pubblicato sul Sole 24 Ore di Jeffrey Sachs, docente di Sviluppo sostenibile e di Politica e gestione della salute alla Columbia University e consulente ...

Governo - l’ipotesi di un’alleanza M5s – PD. Soluzione istituzionale o fantapolitica? : Quale Governo? Col secondo turno di consultazioni del presidente Sergio Mattarella, giovedì e venerdì, si moltiplicano le ipotesi. Congetture, dal momento che la sola certezza è l’assenza di una maggioranza parlamentare degli schieramenti che si sono presentati al voto il 4 marzo. Sarebbe possibile, nei numeri, un esecutivo Lega-M5S. Salvini non ha alcuna intenzione di rompere l’alleanza che ha portato il centrodestra ad esser la ...

Pd : chi vuole l'alleanza con il M5s e chi no : Gli uomini di Renzi contro quelli di Franceschini: la battaglia per il governo è quella che misurerà il potere dell'ex segretario

SONDAGGI POLITICI/ Governo Lega-M5s per evitare Elezioni : salgono quote alleanza Pd-Di Maio : SONDAGGI Elettorali POLITICI: nuovo Governo o Elezioni? I partiti si preparano: M5s al 35%, Salvini al 20%, crollo Pd e Berlusconi. Provvedimenti da adottare? Vitalizi, Flat tax e..(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 13:20:00 GMT)