Pd da Fico | Martina | se Di Maio rompe con la Lega si può dialogare

Governo - l’apertura di Martina dopo l’incontro con Fico : “L’asse di riferimento sta attorno al programma del Pd” : Il Pd è disponibile a dialogare con M5s sulla base dei 100 punti del suo programma di Governo e su tre punti “già evidenziati durante le Consultazioni al Quirinale”: una “agenda europeista“, il “rinnovamento della democrazia superando il populismo”, politiche del lavoro “rispettando gli equilibri di finanza pubblica“. Lo ha detto il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina dopo le consultazioni ...

Governo - Martina dopo l’incontro con Fico : “Se M5s chiude con la Lega è novità. Percorso Pd sarà discusso in direzione” : Un’apertura ai 5 stelle. A condizione che sia davvero chiuso il fronte di accordo con la Lega e che “il Percorso nuovo” sia approvato e discusso dalla direzione Pd. Maurizio Martina, segretario reggente dei democratici, al termine del colloquio con il presidente della Camera Roberto Fico ha esposto la nuova posizione del partito. E, come presupposto per far andare avanti il dialogo, ha chiesto che arrivino risposte su tre temi ...

FICO, mandato per Governo M5S-PD: il presidente della Camera incaricato da Mattarella per intesa con i dem, Di Maio chiude a Salvini e Berlusconi, la reazione di Martina

Fico vede il Pd : "Sorprese dietro l'angolo" - Martina : "Noi disponibili" : Il Presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico ha incontrato la delegazione del Partito Democratico in seguito al mandato esplorativo conferito dal Capo dello Stato. A Montecitorio si sono recati il segretario...

Consultazioni - Martina da Fico : «Se M5s chiude con la Lega - Pd valuterà» : Il segretario reggente del Pd al termine dell'incontro a Montecitorio: «Sul piano programmatico abbiamo ribadito a Fico che l'asse di riferimento fondamentale sta attorno al programma dem, nei contenuti e nelle proposte»

FICO, mandato per Governo M5s-Pd: il presidente della Camera incaricato da Mattarella per intesa con i dem, Di Maio chiude a Salvini e Berlusconi, la reazione di Martina

Mandato a Fico per governo M5S-Pd. Martina : ok confronto ma basta ambiguità. Di Maio chiude con Lega : Il presidente della Camera riceve dal capo dello Stato l’incarico di verificare entro giovedì la fattibilità di una maggioranza di governo con dem e Movimento 5 Stelle. Martina (Pd): ok confronto ma basta ambiguità. Di Maio positivo: valutiamo intesa ma resta condizione del contratto di governo. Salvini: una presa in giro ...

Fico, mandato da Mattarella per Governo M5s-Pd. Salvini chiede tempo per asse con pentastellati. Martina: "Sì a confronto". Di Maio: "Settimana decisiva".

Martina : Pd collaborerà con Fico - prioritaria fine ambiguità M5s : Roma, 23 apr. , askanews, 'Ci confronteremo con il presidente Fico con spirito di leale collaborazione secondo il mandato conferitogli dal presidente Mattarella. Lo faremo con serietà e coerenza a ...