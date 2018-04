ilfattoquotidiano

: Pd, Cuperlo: “Peggio di così solo nel 1924 con legge Acerbo e Listone del Fascio. Il partito faccia qualcosa”… - MPenikas : Pd, Cuperlo: “Peggio di così solo nel 1924 con legge Acerbo e Listone del Fascio. Il partito faccia qualcosa”… - drubald : RT @fattoquotidiano: “Gli esperti di statistiche mi hanno spiegato peggio di così la sinistra era andata solamente nel 1924, con la… https:… - Cascavel47 : Pd, Cuperlo: “Peggio di così solo nel 1924 con legge Acerbo e Listone del Fascio. Il partito faccia qualcosa”… -

(Di martedì 24 aprile 2018) “Gli esperti di statistiche mi hanno spiegato peggio dila sinistra era andata solamente nel, con lae ildel“. Sono le parole di Gianni, esponente della minoranza Pd, durante L’Aria che Tira (La7). E muove una critica severa al suo partito: “Quando succede una cosa di tale portata, puoi scegliere di tuffarti nella cronaca del giorno dopo, ma una classe dirigente ha il dovere di guardare in faccia la realtà e capire come ricostruire un rapporto di fiducia che si è inevitabilmente spezzato. In un passaggiodelicato,complicato,difficile della vicenda politica del Paese un partito che ha perso le elezioni” – continua – “deve discutere. E quello che mi colpisce è che c’è l’incarico a Roberto Fico, il presidente della Camera, poi esce dal Quirinale, passano pochi minuti ...