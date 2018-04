Patty Pravo si racconta | Ho picchiato Grillo ai Telegatti e fumato canne con Jimi

ilgiornale

(Di martedì 24 aprile 2018) "Nella mia vita ho fatto di tutto e ne sono felice. Anche se quando scrivevano sui giornali che in America vivevo sotto i ponti mi sono fatta delle grosse risate, perché in realtà abitavo al 20esimo piano e i ponti li vedevo da lassù", parola di, che in un'intensa intervista a Chi fa un bilancio della sua vita.Carcere econ 110 milioni di dischi vendutiLaspiega di essere "stata sposata cinque volte delle quali tre in contemporanea, ma per un solo momento ho desiderato di avere un figlio per amore e per lo stesso motivo ho deciso di non farlo. Nel frattempo sono stata tre giorni in galera a Rebibbia, dove in verità sono stata bene e ho conosciuto persone fantastiche, hoBeppesul palco dei, hochiusa nel mio Maggiolone conHendrix e ho anche mangiato cetriolini in compagnia di Peggy Guggenheim".Una vita come poche in ...