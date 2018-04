Parte il dialogo Di Maio-Martina M5S | con la Lega discorso chiuso Ma il Pd si spacca sui

affaritaliani

: RT @jacopo_iacoboni: il paragone tra dialogo Cdu-Spd in Germania e “dialogo” M5S-Pd in Italia è completamente sballato. In Italia non c’è… - luca_alici : RT @jacopo_iacoboni: il paragone tra dialogo Cdu-Spd in Germania e “dialogo” M5S-Pd in Italia è completamente sballato. In Italia non c’è… - Aio_Ben : RT @Sergio06_06: Dopo l’apertura ad un dialogo del PD con il M5S per una possibile maggioranza, si stanno scatenando sulle TV e sui social… - Sergio06_06 : Dopo l’apertura ad un dialogo del PD con il M5S per una possibile maggioranza, si stanno scatenando sulle TV e sui… -

(Di martedì 24 aprile 2018) "In circa 50 giorni abbiamo provato in tutti i modi e tutte le forme a invitare laa firmare un contratto di governo. Hanno deciso di condannarsi all'irrilevanza" nel rispetto di un loro alleato. Un governo di "centrodestra non è più un'ipotesi percorribile", ma "tramontata del tutto". Lo ha detto Luigi Di, dopo l'incontro del M5S con il presidente della Camera Roberto Fico. Ed ha aggiunto per me "ilcon lasi chiude del tutto", ha aggiunto Segui su affaritaliani.it