Parquet | ecco i colori al top per il 2018

meteoweb.eu

: Virtus, arriva Wilson. Ricopre il ruolo di ala piccola. Ecco quando lo vedremo sul parquet - Carlino_Bologna : Virtus, arriva Wilson. Ricopre il ruolo di ala piccola. Ecco quando lo vedremo sul parquet - legabasketfem : RT @VirtusEirene_RG: Buonasera popolo biancoverde, ecco il commento di coach Gianni Recupido al termine della sconfitta subita nel finale d… -

(Di martedì 24 aprile 2018) Ilè un elemento fondamentale per rendere il vostro appartamento più accogliente e più alla moda. Ma quali sono iche sono (forse!) al top per questo? Quali sono le tonalità che potrebbe essere il caso di adottare per poter rendere particolarmente di tendenza la vostra pavimentazione? Una scelta che non tradirà le aspettative della maggior parte dei proprietari immobiliari è certamente rappresentato dal rovere naturale: essenza “bionda”, è una tonalità tendenzialmente chiara e luminosa, ideale per le case che magari non riescono a sfruttare una luce naturale “abbondante”. Può riscaldare adeguatamente l’ambiente, e può essere impiegato praticamente ovunque, anche in bagno e in cucina. Se invece volete abbandonare la strada “sicura” del rovere naturale e chiaro, per poter abbracciare in misura più convinta qualche altra tendenza, il tortora è certamente quel che fa ...