Pamela Mastropietro | c' è un DNA sconosciuto

Omicidio Pamela Mastropietro - sul corpo della 18enne ritrovato Dna di una persona sconosciuta : Sul corpo della diciottenne romana uccisa lo scorso 30 gennaio a Macerata,, stando a una delle tre perizie depositate dal Ris dei carabinieri di Roma, ci sarebbe il Dna di una persona sconosciuta, che non compare nell'inchiesta aperta a carico dei 4 nigeriani accusati.Continua a leggere

Macerata : dopo quasi tre mesi potrà essere sepolto il corpo di Pamela Mastropietro : E' arrivato oggi dalla Procura di Macerata il nulla osta alla sepoltura della ragazza uccisa il 31 gennaio.Continua a leggere

Roma - c'è il nulla osta per seppellire Pamela Mastropietro - la 18enne romana uccisa e fatta a pezzi : di Rosalba Emiliozzi La procura di Macerata ha dato il nulla osta per la sepoltura di Pamela Mastropietro, la ragazza Romana di 18 anni uccisa, fatta a pezzi e abbandonata in due valigie lasciate ...

Macerata - le ultime ore di Pamela Mastropietro. "Voleva tornare in stazione" : Macerata, 14 aprile 2018 - «Come faccio poi per tornare in stazione?» È l'ultima domanda di Pamela Mastropietro rivolta al tassista Victor Alonso, che la mattina del 30 gennaio l'ha accompagnata dalla ...

Omicidio di Pamela Mastropietro - il dolore dello zio. "Nessun luogo per piangerla" : Macerata, 9 aprile 2018 - «Non avere ancora avuto la possibilità di seppellire Pamela , non avere un luogo dove piangerla, aumenta il dolore di noi familiari. Ma la procura tenga con sé il corpo, o ...

Pamela Mastropietro - perizia Ris incastra Innocent Oseghale/ Scagionati 2 nigeriani - trovata terza traccia Dna : Pamela Mastropietro, perizia Ris incastra Innocent Oseghale sulla scena del delitto. Le ultime notizie: Scagionati due nigeriani, trovata terza traccia Dna. L'analisi si terrà il 6 aprile(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 17:18:00 GMT)

Colpo di scena nel caso di Pamela Mastropietro - trovato DNA diverso da quello di Oseghale : Una traccia diversa da quella, ormai identificata e attribuita a Innocent Oseghale, è stata trovata sul corpo di Pamela Mastropietro. Il DNA è maschile e appartiene al tassista che accompagnò la ragazza ai giardini Diaz.Continua a leggere