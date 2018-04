Pallone d' Oro | France Football si pente | ' Scusa Iniesta | nel 2010 lo meritavi tu'

France football : Iniesta da Pallone d'Oro : ANSA, -ROMA, 24 APR - Arriva un riconoscimento per Andres Iniesta che, a fine stagione, lascerà l'Europa per trasferirsi in Cina. La prestigiosa rivista France football, che ha ideato il Pallone d'Oro,...

France Football : "Scusaci - Iniesta : meritavi il Pallone d'Oro" : La rivista Francese in un editoriale tributa un riconoscimento al centrocampista: "È doloroso, per noi, che non abbia vinto il nostro premio"

Manchester United - Ronaldinho esalta Pogba : 'È da Pallone d'Oro - ma ascolti Mou' : Pogba Pallone d'Oro? Certo - parola di un certo Ronaldinho, ma ad una sola condizione: chinare il capo e ascoltare Mourinho. Le parole dell'ex fuoriclasse brasiliano sono state rilasciate durante un'...

Ronaldinho non ha dubbi : 'Pogba può vincere il Pallone d'Oro' : Se può vincere il Pallone d'Oro? Senza dubbio, è giovane e pieno di talento , può giocare in tutti gli stadi del mondo e in qualsiasi campionato". "Può fare il libero, il mediano centrale, l'...

Consegna il Pallone all'arbitro e incita il pubblico - clamoroso in Russia : a bordo campo compare... un orso [VIDEO] : Prima di un match di terza divisione russa, a bordo campo è comparso un orso insieme al suo addestratore che ha incitato il pubblico sugli spalti e Consegnato il pallone della gara all'arbitro Una ...

Capello : “futuri protagonisti Pallone d’Oro saranno Mbappè e Neymar” : “Mbappé e Neymar secondo me si giocheranno il Pallone d’oro in futuro”. E’ la previsione di Fabio Capello su chi saranno negli anni prossimi i protagonisti che prenderanno il posto di Cristiano Ronaldo e Lionel Messi nella sfida come numeri uno del calcio mondiale. “Mbappé mi piace molto, è un giocatore dal grande futuro e si avvicina di più a Ronaldo. Poi c’è Neymar che a mio avviso come qualità può essere ...

Ronaldinho - futuro in politica? L'ex Pallone d'Oro si iscrive al Partito Repubblicano : Il brasiliano non è certo il primo a scegliere questa strada a cui dedicare il suo futuro, tanti sono infatti i suoi ex colleghi ad avere intrapreso una carriera politica dopo la fine di quella da ...

Sorteggi di Champions - la «gufata» di Totti contro la Juve è da Pallone d’oro : Richiesta all’Uefa: mai più un Sorteggio senza Francesco Totti. L’ex capitano della Roma, che sia sul palco o fra il pubblico, è sempre il mattatore della mattinata delle estrazioni a Nyon per la Champions League. E sempre con un occhio di riguardo verso la Juventus. Toccava all’ambasciatore della finale di Kiev, Andriy Shevchenko, estrarre le palline dall’urna. Quando è venuto fuori il foglietto con la scritta Juventus il romanista ...

Juve - senti Causio : 'Dybala da Pallone d'Oro. Allegri ha avuto sfortuna in Champions' : Franco Causio , ex ala della Juventus , ha parlato del momento bianconero al Corriere dello Sport : 'La Juve ha dimostrato ancora una volta di essere fortissima, cinica, di sapere ciò che vuole; con un allenatore in grado di cambiare sistemi di gioco in corsa. Tutto ciò costituisce un legame ...

Neymar - i bonus sul contratto con Nike : un milione di dollari per il Pallone d'Oro : Il brasiliano infatti riceverebbe 50mila dollari in caso di vittoria della Coppa del Mondo e 30mila dollari per un secondo posto, ma ben 200mila nell'ipotesi in cui diventasse lui il capocannoniere o ...

Milinkovic-Savic - l'agente : "Meglio di Pogba. Lotterà per il Pallone d'Oro" : Kezman, agente della stella della Lazio, esalta il suo assistito: "Può diventare più forte di Robben e Lampard. Alle volte mi ricorda Zidane". E la Juventus sogna il colpaccio estivo

Lazio - agente Milinkovic : 'È più forte di Pogba : può lottare per il Pallone d'Oro' : In questi ultimi 6 mesi ha fatto enormi progressi e può diventare il calciatore più completo del pianeta: ha una fisicità che non si trova da nessuna parte nel mondo, è alto 192 cm, ha potenza e ...