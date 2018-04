Palermo | M5S | da Comune gestione anarchica che lascia spazio a clientelismo 2

liberoquotidiano

: Boss di mafia e il fondatore di Forza Italia colpevoli. La Corte di Assise di Palermo ha condannato per la Trattati… - M5S_Baroni : Boss di mafia e il fondatore di Forza Italia colpevoli. La Corte di Assise di Palermo ha condannato per la Trattati… - TuttaPalermo : Affidamenti diretti per la cultura, esposto del M5s «Dovrebbero essere un'eccezione, sono la regola» - MeridioNews : Affidamenti diretti per la cultura, esposto del M5s «Dovrebbero essere un'eccezione, sono la regola»… -

(Di martedì 24 aprile 2018) (AdnKronos) - "Denaro pubblico distribuito con affidamenti diretti" sottolinea il Movimento mettendo in evidenza come ben 38 determinazioni (1.534.600,99 euro) riguardino i fondi del 'Patto per il Sud'. Fra questi ci sono 80mila euro per il Festival delle letterature migranti, 50mila per il 'Centro