Sarebbero in stato di fermo con l'accusa di omicidio il padre, un fratello e uno zio di Ssana Cheema, la 25enne cresciuta a Brescia ein patria lo scorso 18 aprile. Lo confermano fonti giornalistiche pachistane, autorità pachistane in Italia e ambasciata italiana a Islamabad. La ragazza sarebbe stata uccisa per aver rifiutato un matrimonio combinato. La famiglia sostiene invece che la giovane èper un infarto.(Di martedì 24 aprile 2018)