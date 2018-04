Orto carcere Genova arriva a Euroflora

Maíra - 15 anni di carcere per abOrto. Tutti i Paesi dove ancora non è legale : Dopo 15 anni in prigione, Maíra Verónica Figueroa Marroquín, 34 anni, è finalmente libera. Come decine di altre donne in El Salvador, era stata condannata per aborto. Nel 2003, quando aveva 19 anni, era stata violentata ed era rimasta incinta. Ebbe un’emorragia nella casa in cui lavorava come domestica, venne portata in ospedale ma perse il bambino. Secondo il collettivo femminista Casa de Todas, la donna soffriva di un problema ostetrico. Prima ...

Maira Figueroa è stata liberata a El Salvador. Era stata condannata a 30 anni di carcere per un abOrto spontaneo : Maira Veronica Figueroa Marroquin gli ultimi 15 anni della sua vita li ha trascorsi in una prigione di El Salvador. Nel 2003 è stata condannata a 30 anni di carcere con l'accusa di omicidio, dopo aver subito un aborto spontaneo del figlio concepito in seguito a uno stupro. Martedì 13 marzo la sua pena è stata commutata per decisione del ministero della Giustizia e Maira, a 34 anni, è finalmente libera.Ne aveva 19 ...

