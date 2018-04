Ore d'ansia per Napolitano operato d'urgenza al San Camillo : Paura per le condizioni di salute G iorgio Napolitano , ex presidente della Repubblica. In serata è stato trasportato d'urgenza all'Ospedale San Camillo per una dissecazione parziale aortica dove è in ...

Corsa scudetto - FiOrentina possibile 'alleata' del Napoli. I tifosi viola : ''Scansiamoci'' : FIRENZE - C'è un video che gira sui social fiorentini e non solo. Si torna alla sfida tra Real Madrid e Juventus in Champions, quando l'arbitro assegna all'ultimo secondo un calcio di rigore per i ...

Verso FiOrentina-Napoli - tifosi viola divisi sui social : "Scansiamoci" : Il Napoli di Maurizio Sarri ha trasformato l'impossibile in possibile. Gli azzurri, infatti, vincendo per 1-0 sul campo della Juventus hanno riaperto il campionato a quattro giornate dalla fine. Ora ...

Giovanni Ciacci : il malOre a Ballando con le Stelle è colpa dell’ansia : Qual è stata la causa del malore di Giovanni Ciacci a Ballando con le Stelle Giovanni Ciacci, esperto di tendenze, ha avuto un malore durante una puntata di Ballando con le Stelle dove partecipa come concorrente in coppia con Raimondo Todaro. Due sabati fa, Ciacci si è sentito male appena uscito dallo studio, un malore […] L'articolo Giovanni Ciacci: il malore a Ballando con le Stelle è colpa dell’ansia proviene da Gossip e Tv.

Sedicenne muOre dopo aver assunto farmaco anti-ansia : è il secondo caso in due anni : Lucy e Britney erano due adolescenti britanniche. Sono morte a distanza di un paio d'anni l'una dall'altra dopo aver assunto dei frmaci anti-ansia contenenti "beta-bloccanti".I " medici non hanno imparato niente dalla morte di mia figlia. Basta avere 14 anni per poter assumere questa potente medicina" dice ora la madre della prima vittima del cosiddetto 'propranololo'Continua a leggere

Un posto al sole - anticipazioni 9-13 aprile : Ore d’ansia per Viola : anticipazioni Un posto al sole, prossima settimana: il ritorno di Claudio Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì alle 20:40 circa su Raitre. Il successo della soap partenopea non conosce battute d’arresto. Le anticipazioni di Un posto al sole dal 9 al 13 aprile svelano che Claudio tornerà a Napoli. Serena litiga con Filippo, il trading on line sta diventando la sua ossessione. Il piano di Roberto fallisce e Marina è costretta ...

Davide Devenuto/ L'attOre in finale con la sua ansia (Celebrity MasterChef Italia 2) : Davide Devenuto ha conquistato un posto nella finale di Celebrity MasterChef Italia 2. L'attore di Un posto al sole riuscirà a tenere a bada la sua ansia e a conquistare la vittoria?(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 09:07:00 GMT)

Infortunio Nainggolan - Bologna-Roma/ Salta il Barcellona? Ansia per il belga - FlOrenzi : gioca anche strappato : Infortunio Nainggolan, Bologna-Roma: il centrocampista belga costretto ad uscire al 16' della gara al Dall'Ara. Tegola per Di Francesco a pochi giorni dalla sfida col Barcellona.(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 17:14:00 GMT)

Sabrina ImpacciatOre/ “Gérard Depardieu ossessionato da me - contro l’ansia mi consigliò di…” : Sabrina Impacciatore, l'attrice si racconta: dallo studio di recitazione agli anni '90. Gli applausi a Sanremo e il ricordo di Ettore Scola, Gérard Depardieu e Gianni Boncompagni.(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 20:17:00 GMT)

Dal SignOre degli Anelli a Game of Thrones - le serie tv che aspettiamo con ansia : Stiamo vivendo senza dubbio un momento estremamente interessante per la narrativa seriale televisiva. Dopo la rivoluzione adoperata da show come E.R. o I Soprano e proseguita con Breaking Bad, Game of Thrones e l’arrivo in massa l’offerta di Netflix siamo in teoria arrivati a una sorta di picco massimo di offerta, un punto in cui il sistema rallenta e si stabilizza. A dire il vero non è assolutamente così, perché il futuro delle serie tv si fa ...

Anche senza di te - quando l’amOre si scontra con l’ansia : ROMA – Una donna, tre uomini. In mezzo paure, ansie ma Anche tanto coraggio. Sono gli ingredienti di Anche senza di te, il film di Francesco Bonelli al cinema dall’8 marzo distribuito da Sun Film Group. Protagonisti Myriam Catania, Nicolas Vaporidis, Matteo Branciamore e con la partecipazione di Alessio Sakara. Una commedia romantica e divertente […]