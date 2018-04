Ora basta | smettetela Bernabè a Vivendi ed Elliott | Toni eccessivi danneggiano

COREA DEL NORD - KIM JONG-UN DICE BASTA AI TEST MISSILISTICI NUCLEARI/ Ora il summit con Donald Trump : COREA del NORD, Kim JONG-UN: “Stop ai TEST MISSILISTICI NUCLEARI”, ma serve comunque cautela. La svolta storica annunciata nella scorse ore dal dittatore COREAno, che tende la mano agli USA(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 10:22:00 GMT)

Sfera Ebbasta - l’intervista : “InnamOrato? Sì - del mio business” : “Eravamo poveri, nulla è impossibile” è il quote della gallery di oggi @SferaEbbasta su Instagram, 3 foto del suo volo in jet privato da Parigi. C’è Sfera davanti al jet in posa con Moet in mano e zainetto nell’altra, Sfera che mangia, Sfera che brinda. Sfera, il ragazzo dei cin e di Ciny, Cinisello, sobborgo di palazzoni nella terra di nessuno tra Milano e Monza, oggi è il Re. Il suo ultimo disco in studio, Rockstar, l’ha spedito dritto nella ...

Recensione Sony Xperia XZ2 : il cOraggio di cambiare - a volte - non basta : Sony Xperia XZ2 è il nuovo top di gamma di Sony: cambia il design e l'azienda giapponese passa finalmente ai 18:9, tuttavia un dispositivo senza tanti "contro" ma con pochi "pro" L'articolo Recensione Sony Xperia XZ2: il coraggio di cambiare, a volte, non basta proviene da TuttoAndroid.

Gabrielli inaugura il Data center della polizia : 'Non basta la repressione - serve collabOrazione di tutti' : 'Oggi inauguriamo una struttura che nel 2002 si ebbe la felice idea di far diventare l'unico centro di digitalizzazione informatica della nostra amministrazione. Non a caso si è voluto fare a Napoli, ...

Laura MOrante : "Non ho firmato Dissenso comune. Non bastano le invettive per una vera rivoluzione femminile" : Descrivere Laura Morante è un'operazione degna di un'equilibrista, e per mettere in fila una vita davanti lo sguardo degli altri – al cinema, al teatro, ma anche in televisione – servono allora dei numeri. In particolare due. 38 anni di carriera. 70 film fra drammi e commedie. E lei sempre al centro, con quegli occhi scuri che s'infilano nello schermo e diventano magnetismo puro. Con quella voce che s'incrina quando sorride, e ...

Silvio Berlusconi - il leghista Gian Marco centinaio : 'Ora basta con questi giochini - noi vogliamo governare' : 'Il passo laterale di Berlusconi che stiamo chiedendo è quello di non provocare. Lo abbiamo visto tutti cosa ha fatto dopo il secondo giro delle consultazioni mentre parlava Matteo Salvini'. Lo ha ...

L'Olanda spegne le canne. "Ora basta fumatori molesti" : Ma non solo: nel Paese è in atto da tempo una stretta sulla cosiddetta gedoogbeleid, la politica di tolleranza che tende a chiudere un occhio sull'infrazione di certe leggi, tra cui quelle sul ...

“Basta - dammi il cellulare”. A 12 anni perde la testa di fronte al sequestro del telefonino. E - sotto gli occhi del padre - compie un gesto folle e sconsiderato. L’Italia a bocca aperta di fronte a questa storia dal finale ancOra più assurdo : Sull’opportunità di lasciare in mano a dei bambini in età ancora non adulta un cellulare, e sul come consentire loro di gestire l’accessorio, le discussioni negli ultimi anni sono state quasi infinite. Di sicuro, però, la dipendenza dal telefonino può scatenare reazioni alle volte davvero imprevedibili, come accaduto a questa famiglia del Salento che ha visto di colpo la giornata rischiare di precipitare verso una tragedia ...

SIRIA - RUSSIA : “A DUMA LABOraTORIO CHIMICO DEI RIBELLI”/ Ispettori Opac - Putin a Francia “basta interferire” : SIRIA, Ispettori Opac a DUMA: scontro RUSSIA-Usa-Francia, "basta interferire in ricerche". Cremlino, "a DUMA LABORATORIO di armi chimiche dei ribelli": ultime notizie e scenari di guerra(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 18:22:00 GMT)

Crozza-Benatia - Allegri : 'Ora basta parlare di Madrid' : Roma, 17 apr. , askanews, La Juventus non multerà Benatia per il battibecco, volgare, tra il giocatore della Juventus e Maurizio Crozza all'indomani della lite social tra i due. Della vicenda ha ...

Pazienza finita : basta sorpassi folli - Ora Verstappen deve cambiare atteggiamento : ... "sei una testa ci c...o", , il ferrarista è stato più compiacente , "sono cose che succedono", , ma ora il più giovane pilota ad aver vinto una gara del campionato del mondo di F1 ha capito di dover ...

Luigi Di Maio - rivolta nel M5s per la sua presa di posizione sulla Siria : 'Roba da democristiano - Ora basta' : L'attacco congiunto di Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna in Siria complica maledettamente i piani di Luigi Di Maio . Già, perché il leader grillino dopo l'offensiva è stato costretto a smentire se ...

ALESSIA MARCUZZI - CANNAGATE ISOLA DEI FAMOSI 2018/ La conduttrice si commuove : "Ora basta" (Verissimo) : ALESSIA MARCUZZI, a un passo dall'ultima puntata de L'ISOLA dei FAMOSI, racconta il suo percorso ad ostacoli tra polemiche e canna-gate nel nuovo appuntamento di Verissimo. (Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 17:12:00 GMT)

Salvini : "Ora basta con gli insulti Accelerare per il governo" : Dopo il secondo giro di consultazioni e le posizioni divergenti tra Forza Italia e Lega su una trattativa con il Movimento Cinque Stelle, arriva un appello da parte del leader della Lega, Matteo ...