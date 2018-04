OnePlus lancia un nuovo programma Closed Beta per OnePlus 5 e 5T

OnePlus 6 supera lo “slide to unlock” di iPhone e lancia lo “slide to focus” : Con i teaser degli ultimi giorni OnePlus sta chiaramente forzando la mano, segno che la presentazione del suo prossimo flagship è decisamente vicina L'articolo OnePlus 6 supera lo “slide to unlock” di iPhone e lancia lo “slide to focus” proviene da TuttoAndroid.