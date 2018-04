Omicidio Pamela | trovato dna di persona ignota

Omicidio Pamela - il 5 maggio a Roma i funerali della 18enne - : La cerimonia funebre per la ragazza uccisa il 30 gennaio scorso si terrà nella parrocchia di Ognissanti. La famiglia: "Avremo finalmente un luogo dove piangerla, dove poterle portare un fiore o ...

Omicidio Pamela - il 5 maggio a Roma i funerali della 18enne : Omicidio Pamela, il 5 maggio a Roma i funerali della 18enne La cerimonia funebre per la ragazza uccisa il 30 gennaio scorso si terrà nella parrocchia di Ognissanti. La famiglia: "Avremo finalmente un luogo dove piangerla, dove poterle portare un fiore o recitare una preghiera" Parole chiave: ...

Omicidio Pamela Mastropietro - sul corpo della 18enne ritrovato Dna di una persona sconosciuta : Sul corpo della diciottenne romana uccisa lo scorso 30 gennaio a Macerata,, stando a una delle tre perizie depositate dal Ris dei carabinieri di Roma, ci sarebbe il Dna di una persona sconosciuta, che non compare nell'inchiesta aperta a carico dei 4 nigeriani accusati.Continua a leggere

Omicidio di Pamela Mastropietro - il dolore dello zio. "Nessun luogo per piangerla" : Macerata, 9 aprile 2018 - «Non avere ancora avuto la possibilità di seppellire Pamela , non avere un luogo dove piangerla, aumenta il dolore di noi familiari. Ma la procura tenga con sé il corpo, o ...

Omicidio Pamela Mastropietro - la svolta : le analisi dei Ris incastrano Oseghale : L'esito della perizia condotta dai Ris è stato consegnato al capo della Procura Giovanni Giorgio e contiene una possibile svolta sull'Omicidio della 19enne romana uccisa ormai due mesi fa. "Nell'attico degli orrori Innocent Oseghale era solo". Scagionati gli altri due nigeriani sospettati.Continua a leggere

Omicidio di Pamela Mastropietro - Oseghale cambia versione. "L'ho lasciata viva - tornato a casa l'ho trovata nel trolley" : Gli inquirenti stanno ancora lavorando per mettere al loro posto i tasselli che formano il quadro della morte di Pamela Mastropietro, la 18enne trovata fatta a pezzi, il corpo chiuso in due trolley, ...

Omicidio Pamela - nuova versione Oseghale : "L'ho lasciata viva e l'ho trovata nei trolley" : ?Il nigeriano, accusato di Omicidio, vilipendio, soppressione e occultamento di cadavere, ha ribadito di non aver ucciso la giovane ragazza romana e nemmeno di aver partecipato alle operazioni di sezionamento del cadavere