Omicidio Lidia Macchi | ergastolo per Stefano Binda | la sentenza 31 anni dopo il delitto

Lidia Macchi - condannato all’ergastolo Stefano Binda. Ex compagno di liceo arrestato 29 anni dopo l’Omicidio : I giudici della Corte d’assise di Varese hanno condannato all’ergastolo Stefano Binda, unico imputato per l’omicidio di Lidia Macchi, la studentessa trovata uccisa con 29 coltellate nel gennaio del 1987 in un bosco a Cittiglio, nel Varesotto. Il sostituto pg Gemma Gualdi per Binda aveva chiesto l’ergastolo per omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e da motivi abbietti e futili. Le indagini sulla morte della giovane erano state ...