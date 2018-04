Omicidio colposo alla Don Gnocchi di Sant' Angelo | medico assolto

Morte di una bimba di 25 giorni a Genova : il padre e la madre accusati di Omicidio colposo : L'uomo e la donna sono accusati di omicidio colposo: non si sarebbero accorti di una caduta della figlia, che le ha provocato lesioni interne fatali.Continua a leggere

Bimbo di 19 mesi muore all’asilo nido : ipotesi Omicidio colposo : Tragedia nel Bolognese, dove un Bimbo di 19 mesi è morto ieri pomeriggio, probabilmente per un malore, in un asilo privato a Minerbio. Si tratta dell’asilo Mary Poppins che opera sul territorio da una decina di anni e viene descritto come un centro d’eccellenza. Il piccolo è morto nel sonno, si ipotizza per arresto cardiaco. Le maestre, quando si sono accorte che Alessandro non si risvegliava dal riposino, hanno subito chiamato il ...

Minerbio - morto bimbo di 19 mesi all’asilo nido/ Il pm di Bologna ha aperto un’inchiesta per Omicidio colposo : Minerbio, bimbo di 19 mesi muore all'asilo nido: colpito da malore o soffocato da rigurgito? Le ultime notizie sulla tragedia: si attende l'autopsia per risalire alla causa del decesso(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 13:51:00 GMT)

Milano - lascia finestra aperta e la malata si suicida : operatrice sanitaria accusata di Omicidio colposo : La paziente le chiede di lasciare la finestra aperta, poi si butta e muore. È successo a Milano, dove un'operatrice socio assistenziale aveva accontentato un'anziana paziente con problemi di ...

Marina Militare - elicottero caduto : la Procura di Roma indaga per Omicidio colposo : La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio colposo in riferimento all’incidente verificatosi nella tarda serata di ieri nel Mediterraneo Centrale, dove è caduto un elicottero della Marina Militare impegnato in una esercitazione. Nell’incidente ha perso la vita lo specialista di volo Andrea Fazio. L'articolo Marina Militare, elicottero caduto: la Procura di Roma indaga per omicidio colposo sembra essere il ...

Milano - morì incinta di due gemelle : ginecologa e ostetrica a processo per Omicidio colposo : Claudia Bordoni era incinta alla 24esima settimana quando arrivò alla Clinica Mangiagalli in preda a forti dolori addominali dopo essere stata dimessa dal San Raffaele. Ricoverata nel reparto di Patologia della gravidanza della struttura, morì due giorni dopo a causa di una violenta emorragia interna. Ora per quella morte una ginecologa e una ostetrica della clinica di Milano sono state mandate a processo per omicidio colposo. Lo ha deciso il ...

Treviglio - esplode autoclave in azienda mangimi/ Ultime notizie : indagini per Omicidio colposo plurimo : Treviglio, esplosione in azienda per mangimi: 2 morti, ancora ignote le cause. Le Ultime notizie sull'incidente avvenuto nell'impianto ECB, che si occupa di Petfood(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 21:07:00 GMT)

Operaio muore folgorato a Bologna - si indaga per Omicidio colposo : Operaio muore folgorato a Bologna, si indaga per omicidio colposo L’incidente è avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì. L’uomo, 56 anni dipendente di una ditta appaltatrice, è stato colpito da una scarica elettrica mentre stava lavorando sulla linea elettrica vicino a bivio Navile. La Procura ha aperto un fascicolo contro ...

Esplode un serbatoio al porto di Livorno : si indaga per Omicidio colposo plurimo : Sciopero generale di 8 ore oggi dopo la morte ieri nel porto della città di due operai. Le vittime stavano concludendo le operazioni di svuotamento di un serbatoio contenente acetato di etile -

Grave incidente al porto di Livorno : 2 operai morti. S'indaga per Omicidio colposo multiplo : La deflagrazione ha interessato il serbatoio di etilene numero 62 nella zona delle banchine industriali. Completamente evacuata l'area nel deposito di oli combustibili - Due operai sono morti nell'...

Studente cadde a scuola e morì : preside e professore accusati di Omicidio colposo : Andrea De Gabriele perse la vita l'8 gennaio del 2014 a causa di un tragico incidente a scuola.Continua a leggere

Lecce - studente morì nel cortile del liceo : preside e professore indagati per Omicidio colposo : Andrea De Gabriele, 17 anni, cadde nel vuoto durante l'ora di educazione fisica, mentre camminava su un lucernario per recuperare un giubbotto. Per la Procura...

Alluvione Genova - confermata in appello condanna dell’ex sindaco Vincenzi per disastro - Omicidio colposo plurimo e falso : I giudici della Corte d’appello di Genova hanno confermato la condanna a 5 anni di carcere per omicidio colposo plurimo, disastro e falso per l’ex sindaco Marta Vincenzi nell’ambito del processo sull‘Alluvione del 2011 del capoluogo ligure nella quale sei persone, tra cui due bambine, persero la vita. Si tratta dell’ultima pronuncia prima di un eventuale giudizio di legittimità in Cassazione. Vincenzi non era in aula. Dopo la lettura ...

Esplosione Catania - indagato capo squadra dei vigili del fuoco. Inchiesta per disastro colposo e Omicidio colposo : La dinamica dell’Esplosione, avvenuta a Catania ieri sera con la morte di due vigili del fuoco, ancora non è chiara, ma la procura ha aperto un’Inchiesta per disastro colposo e omicidio colposo plurimo. Nell’attività dei pompieri ci sarebbe stata “una cattiva valutazione dei fatti” e avrebbero “lavorato su una porta pensando non fosse collegata allo stesso locale già saturo di gas”. Gli inquirenti hanno ...