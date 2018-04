Olio | Oleificio Zucchi presenta a Cibus la prima gamma EVO sostenibile

meteoweb.eu

(Di martedì 24 aprile 2018) Il viaggio nella sostenibilità dipercorre la filiera dal campo alla tavola e approda alla 19° edizione di– il Salone Internazionale dell’Alimentazione – dove, insieme con la sua grande passione per la “cultura dell’”, l’azienda porta un’importante novità nel solco del suo costante impegno per la crescita del comparto. La storica azienda cremoneseinfatti all’attesa kermesse ladi oli Extra Vergine da oliva Sostenibili: oltre al 100% Italianoto lo scorso anno ed “Eletto Prodotto dell’Anno 2018”, infatti, fa il suo ingresso in casail nuovissimodell’Unione Europea, entrambi provenienti da filiera certificata*. Credit: Studio B12 La ricerca della massima qualità in tutto il processo produttivo, il rispetto per l’ambiente e le persone, l’arte di cercare l’eccellenza attraverso l’accurato ...