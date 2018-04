Odore di finali negli Incontri Principali di FIFA 18 Ultimate Team del 24 aprile?

optimaitalia

: Odore di finali negli Incontri Principali di #FIFA18 #UltimateTeam del 24 aprile? - OptiMagazine : Odore di finali negli Incontri Principali di #FIFA18 #UltimateTeam del 24 aprile? -

(Di martedì 24 aprile 2018) Siamo quasi alla fine di tutti i maggiori campionati europei, ma di questo a18interessa ben poco, visto com'è proiettata senza alcuna remora verso quello che è il futuro digitale del calcio videoludico. Ogni settimana torna come di consueto l'appuntamento con gli, le sfide creazione rosa che mettono gli utenti a confronto con SBC riguardanti le partite più in vista del calcio mondiale.La Serie A è a uno snodo cruciale, e ovviamente Electronic Arts non poteva esimersi dal guardare con assoluto interesse al cosiddetto Derby d'Italia, che contrappone sul manto verde Juventus e Inter: la prima prova a scappare da un Napoli quanto mai vicino in questa fase del torneo, mentre la seconda cerca punti utili a restare in corsa per l'ultimo posto disponibile per accedere alla prossima Champions League.Match d'alto profilo per gli...