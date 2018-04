Nuovo suv Lamborghini Urus a Roma | la grande ' destrezza'

Nuovo Volvo XC40 - un suv a prova di commissario Montalbano : ... rassicurante ma anche 'fuori dagli schemi' - proprio come il personaggio interpretato da Isabell Sollman - ed ha le carte in regola per diventare un protagonista di successo nel mondo dei suv di ...

MAHINDRA - Presentato a Milano il Nuovo KUV100 per il mercato europeo : Il CitySUV GUARDA LE FOTO compatto per chi ama percorrere strade ... : Completano il look da sport utility i paraurti bicolore con la grande presa d'aria sportiva, le generose modanature laterali protettive delle portiere, i parasassi nei paraurti anteriore e ...

Jaguar F-Pace SVR - il Nuovo suv sportivo : Il mondo dei SUV ad alte prestazioni si arricchisce di una nuova protagonista. È la nuova Jaguar F-Pace SVR, la versione ipervitaminizzata del maggior successo della casa del giaguaro tra quelle vendute negli ultimi 12 mesi. Progettata dallo Special Vehicle Operation e presentata al Salone di New York, in corso in queste ore, l’ultima arrivata tra i SUV del marchio inglese, monta lo stesso V8 da 5,0 litri sovralimentato mediante ...

Volkswagen : presto un Nuovo suv per il mercato USA ispirato all'Atlas : Dopo aver lanciato con successo la Atlas sul mercato americano, Volkswagen amplia la sua gamma con un altro SUV. Questo nuovo modello è basato sulla Atlas ma ha cinque posti e una linea del tetto da coupé. A offrire...

Mercedes-Benz EQ C - Nuovo avvistamento della Suv elettrica : A pochi giorni dalla diffusione delle prime foto spia ufficiali la Mercedes-Benz EQC è stata nuovamente avvistata durante i collaudi stradali in Germania. La prima elettrica del marchio di Stoccarda arriverà sul mercato il prossimo anno e aprirà la strada a una nuova gamma di modelli a zero emissioni, tutti accomunati dal Nuovo brand EQ.Ancora nascosta. Rispetto alle immagini già in nostro possesso questi nuovi scatti mostrano un prototipo con ...

Ferrari potrebbe cercare personale per la produzione del Nuovo Suv : Già da tempo circolava la voce che la Ferrari avesse in mente la produzione di un Suv. Gli appassionati di tutto il mondo hanno un po' storto il naso alla notizia, al punto da sperare che la voce che ha fatto il giro del web si rivelasse falsa. Invece sembra proprio che per stare in competizione con marchi come Porsche, Lamborghini che hanno già prodotto il proprio veicolo sollevato da terra La Casa di Maranello battezza questo veicolo con la ...

Cupra Ateca - il Nuovo marchio debutta col Suv da 300 cavalli : ROMA - Come già annunciato, da una costola Seat nasce Cupra , ora marchio indipendente votato alla sportività. Il cui logo tribale vuole ispirare passione e coraggio. Primo modello la Ateca , Suv ...

SEAT - scelto il nome del Nuovo suv : si chiamerà Tarraco : Si chiamerà Tarraco, il terzo SUV di casa SEAT. Il nome è stato scelto dai 146.124 fan del marchi iberico di 134 Paesi che hanno partecipato all'ultima fase del...