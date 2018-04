Nuovo spunto rialzista per Abercrombie & Fitch

Nuovo spunto rialzista per CNH Industrial : Balza in avanti il leader globale nel settore dei capital goods , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,96%. La trendline del titolo su base settimanale si muove ...

Nuovo spunto rialzista per Kering : Punta con decisione al rialzo la performance della multinazionale del lusso , con una variazione percentuale dell'1,88%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del ...

Nuovo spunto rialzista per LafargeHolcim : Scambia in profit la big del cemento , che lievita dell'1,84%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di LafargeHolcim ,...