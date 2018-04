Nuova luce sul passato del nostro Sistema Solare | un pianeta perduto orbitava attorno

Spazio : l’oggetto interstellare ‘Oumuamua getta Nuova luce sulla formazione planetaria : Ha un look che ricorda una nave spaziale e si è guadagnato gli onori della cronaca per essere il primo esemplare di un lontano sistema planetario ad aver raggiunto il Sistema Solare: si tratta di ‘Oumuamua, l’oggetto interstellare avvistato il 19 ottobre 2017 da un gruppo di astronomi al lavoro con il telescopio Pan-Starrs1 alle Hawaii. Ora – spiega Global Science – il misterioso visitatore, battezzato con un nome hawaiano, torna ...

Lo schianto da cui nacque la Luna : Nuova luce sulle conseguenze nell’evoluzione del nostro pianeta : Il nostro satellite è nato in modo alquanto turbolento. La maggior parte degli astronomi oggi concorda sulla teoria dell’impatto gigante, secondo cui la Luna sarebbe il prodotto di un antico scontro tra la proto-Terra e un altro oggetto solido in viaggio nel giovane universo. In base a questa ipotesi, circa 4.6 miliardi di anni fa il nostro pianeta appena nato fu colpito da un corpo celeste delle dimensioni di Marte: da questo violentissimo ...

“La malattia di Fabrizio - quello che lui non ha mai voluto dire…”. La sconvolgente verità di Giancarlo Magalli. A poche ore dalla morte di Frizzi - le parole dell’amico e collega gettano Nuova luce sul calvario degli ultimi mesi : La morte di Fabrizio Frizzi è stata un colpo. Il conduttore televisivo era amato dal pubblico, ma anche dai colleghi che soprattutto in quest’ultimo periodo gli sono stati vicino, manifestandogli il grandissimo affetto che avevano nei suoi riguardi. In queste ore il web è letteralmente esploso e in tanti, tantissimi, hanno voluto lanciare un messaggio, un ricordo per onorare la memoria del professionista, ma soprattutto dell’uomo. Tra le ...

“Isola dei famosi choc”. Mediaset chiude. La rivelazione di queste ultime ore getta una Nuova terribile luce sul destino del reality. I vertici hanno deciso : “Il programma non andrà più in onda”. Ormai è il caos : Un’edizione piena di guai. Il tredicesimo appuntamento con l’Isola dei famosi si sta rivelando un disastro. All’inizio nessuno pensava che sarebbe andata così, soprattutto dopo il grande successo dello scorso anno. Ma invece il 2018 si sta rivelando essere una annus horribilis per Alessia Marcuzzi e compagnia. Naturalmente il ‘canna-gate’ ha segnato l’inizio della fine. Eva Hengere ha lanciato un siluro ...

LUCE Nuova PER SPOLETO : SPOLETO LUCE NUOVA per il centro storico di SPOLETO : è stato infatti firmato il contratto per l'illuminazione del centro città tra Comune di SPOLETO ed Enel Sole , società di Enel X , che si è ...

Dolore renale cronico : un disturbo raro ma molto invalidante che colpisce soprattutto le donne - Nuova luce sulla sua origine : Dolore renale cronico associato a una malattia che colpisce soprattutto le donne, il “rene con midollare a spugna”: grazie a una ricerca condotta presso la Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli di Roma e l’Università Cattolica in collaborazione con la New York University si è scoperto che il Dolore è spesso indipendente dalla espulsione dei calcoli. Ciò ha consentito di ipotizzare le sue cause nonché nuove forme di trattamento. È il ...

Da CasaPound a Forza NuovaIl "femminismo" visto da destraDonne - il caso Carlotta Chiaraluce : Complementarietà tra i sessi e non opposizione: questo l'elemento discriminante tra i "femminismi" di destra e di sinistra. Da qui un modello di "donna italiana", legata tradizionalmente alla famiglia e ai figli Segui su affaritaliani.it

Astronomia : Nuova luce sulle origini dei gruppi di stelle situati nell’alone della Via Lattea : Si trovano in ampie strutture collocate nell’alone della nostra galassia e la loro origine è stata a lungo dibattuta: sono dei gruppi di stelle che un tempo erano ritenuti ‘invasori’ della Via Lattea, mentre un recente studio, condotto da un team internazionale di astronomi coordinato dal Mpia (Max Planck Institute for Astronomy), sostiene che siano stati letteralmente buttati fuori. La ricerca, illustrata nell’articolo “Two ...