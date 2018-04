Nuoto | Alessandro Miressi | “Pronto a raccogliere l’eredità di Filippo Magnini ma devo

oasport



Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/search.php on line 23

: Invalid argument supplied for foreach() inon line

(Di martedì 24 aprile 2018) L’Italia delè in cerca dell’erede di, ritiratosi dall’attività agonistica alcuni mesi fa, o di chi, potenzialmente, possail testimone. Al momento, Luca Dotto, medaglia d’oro in vasca lunga e corta agli Europei, è quello che sembra essersi fatto carico di questa responsabilità ma parlando di un atleta classe ’90 lo sguardo, forse, va rivolto a qualcun’altro. Il nome è quello di, vincitore dei 100 sl nei recenti Campionati Italiani con il crono di 48″36, quarta prestazione italiana di sempre. Una prova che gli ha spalancato le porte della rassegna continentale a Glasgow (3-9 agosto) dove aspira a fare bene e, perché no, provare ad essere tra i protagonisti per una medaglia. 202 cm x 94 kg il “Gigante buono” piemontese è un nuotatore ancora tutto da costruire sia fisicamente che ...