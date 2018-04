Nucleare Iran | Macron in Usa da Trump | “Possibile lavorare a un nuovo accordo”

Iran - Macron propone un nuovo accordo sul Nucleare per tenere a bordo Trump : «Voglio un nuovo accordo con fondamenta solide» sul nucleare Iraniano, ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump nella conferenza stampa congiunta alla Casa Bianca con il presidente ...

Trump e Macron vanno d'amore e d'accordo. Ma non sul Nucleare in Iran : vanno d'accordo su molti temi Emmanuel Macron e Donald Trump, come è emerso in queste ore dopo l'incontro tra i due leader alla Casa Bianca. Addirittura il giovane presidente francese ha sottolineato che con Trump ha un "rapporto speciale". E Trump prima di entrare nello studio ovale ha lodato il lavoro di Macron e ha detto: "Sarà un presidente fantastico per la Francia. La mia è solo una previsione".Su un punto, però, c'è dissidio totale: "Le ...

Accordo Nucleare con l'Iran - dazi commerciali e Siria : Macron arriva a Washington per 'pressare' Trump : "Trump whisperer", l'uomo capace di sussurrare a Trump. Emmanuel Macron, accompagnato dalla premiere dame Brigitte, è sbarcato oggi alla Casa Bianca con questa fama per una missione difficilissima, che mette in discussione l'America first: convincere il presidente Usa a non uscire dall'Accordo sul nucleare iraniano, a non imporre i dazi alla Ue e a non ritirarsi dalla Siria. E tenere una linea dura, ma aperta al dialogo, verso Putin, con ...

Altolà dell'Iran agli Usa sull'accordo sul Nucleare : Teheran minaccia "conseguenze non molto piacevoli" per gli Usa , tra cui il ritorno all' arricchimento dell'uranio, se Trump uscirà dall'accordo sul nucleare. Gli Usa, ha detto il ministro degli ...

Iran : accordo sul Nucleare al centro di un incontro Trump-Macron : Emmanuel Macron e Donald Trump discuteranno, nel loro incontro alla Casa Bianca martedì, dell’accordo sul nucleare dell’Iran, il JCPOA, da cui gli Stati Uniti potrebbero ritirarsi il mese prossimo. Come hanno spiegato fonti della Casa Bianca nel briefing per la presentazione dell’incontro, i due leader parleranno anche della Siria, del raid congiunto condotto in risposta al presunto attacco chimico del regime a Douma il sette ...