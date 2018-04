Non era otite ma meningite | morto a 43 anni

“Simone ma che hai detto?!”. Gf : è già squalifica. Coccia Colaiuta ha esagerato ed è stato smascherato da Striscia la Notizia. Barbara D’Urso Non perde tempo : “Verificherò - Non sono una svicolona” : La seconda puntata del Grande Fratello 15 sta già facendo tremare la conduttrice. Appena è entrata in studio Barbara D’Urso lo dice subito senza troppi giri di parole: “Striscia ha fatto due segnalazioni e noi siamo pronti a controllare. Non vogliamo svicolare. Grazie a Striscia perché sono sempre puntuali nelle segnalazioni. Verificheremo e ve ne daremo contezza il prima possibile”. Cosa è successo? Striscia la notizia ...

Vigorito : “Benevento Non era pronto per Serie A ma lasciamo con dignità” : “Abbiamo chiuso una Serie A in bellezza (la vittoria di sabato a San Siro col Milan ndr) anche se mancano ancora 4 partite e speriamo di continuare a dare uno spettacolo di dignità. Abbiamo perso la A ma ce l’abbiamo ancora ben presente sulla nostra pelle e sulla nella nostra testa. Sono 4 giornate in cui vogliamo far aumentare in noi il pensiero che forse potevamo farcela”. Sono le parole del presidente del Benevento, Oreste ...

Governo : Fico Non inizierà consultazioni oggi : Roma, 23 apr. (AdnKronos) – Non inizieranno questa sera le consultazioni del presidente della Camera Roberto Fico, che ha ricevuto dal Colle il mandato esplorativo per verificare se esiste una maggioranza parlamentare tra il Movimento Cinque Stelle e il Partito democratico per costituire il Governo. E’ quanto trapela dagli uffici della presidenza, dove lo staff è al lavoro per definire il calendario che potrebbe essere reso noto ...

“Non ho più il cancro”. Il giorno peggiore della vita. Vanessa era guarita - aveva vinto la sua lotta contro il male. Per festeggiare esce con il marito - ma quello che succede è mostruoso : “Ogni giorno rivivo la sua morte” : Dopo un periodo difficile sembrava che le cose si fossero finalmente messe a posto. Vanessa McAloon aveva il cancro e le sua lotta è stata molto dura, ma dopo delle cure estenuanti finalmente era uscita dal tunnel ed era guarita. Ma quel giorno è stato l’inizio della fine. La 48 britannica, madre di due figlie, aveva per festeggiare la notizia della guarigione aveva deciso di approfittare della giornata di sole e andare a fare un ...

The Walking Dead 8 Non va in onda : primo lunedì senza la serie - quando tornerà in tv? : The Walking Dead 8 non va in onda oggi, 23 aprile, e questo sarà il primo lunedì senza la serie AMC che si è conclusa la scorsa settimana con la vittoria di Rick e la grazia per Negan. Il villain che ha spaccato la testa di Glenn e di Abraham è stato risparmiato proprio in nome di quel nuovo mondo in cui Carl tanto credeva e che ha lasciato intravedere al padre poco prima di morire. Lui stesso si è sacrificato per salvare un altro uomo e il ...

Belen Rodriguez innamorata - il post per la gara di Andrea IanNone : «Fiera di te - campione!" : MILANO ? Sabato Belen Rodriguez ha volteggiato sul palco di ?Ballando con le stelle? con Diego Armando Maradona, come riportato da Leggo.it, e il giorno dopo il fidanzato, il pilota...

Perché a Cuba Non cambierà nulla anche senza i Castro : Al momento la situazione è instabile, a partire dall'annosa questione della doppia valuta: tra peso Cubano e peso convertibile si crea un sistema di disvalori, aggravato anche da un'economia statale ...

Omocisteina - l’esame del sangue che i medici Non prescrivono mai. Eppure - se è alterato - è il campanello di allarme delle patologie più gravi : Ci tieni alla tua salute e fai spesso esami del sangue per controllare che tutto funzioni alla perfezione. Ovviamente controlli il colesterolo, la glicemia e tutto quello che c’è da controllare. Ma hai mai fatto il conteggio dell’Omocisteina? Di sicuro la tua risposta è no. Male. L’Omocisteina è un aminoacido non proteico prodotto dal metabolismo della metionina, un aminoacido solforato essenziale che viene introdotto nel nostro organismo con la ...

"L'Italiano? Era scritta per Celentano ma disse 'Non la canterò mai'. E così la feci mia" : La genesi de L'Italiano, celebre pezzo portato al successo da Toto Cutugno, raccontata in diretta da Fabio Fazio a Che tempo che fa dal suo stesso interprete ed autore. Tradotta e conosciuta in tutto il mondo (soprattutto tra le comunità italiane all'estero), la hit era stata perfino partorita in terra straniera.Ero in Canada, in un ristorante a mangiare coi miei musicisti. Ho detto: "Datemi la chitarra". Ho fatto un LA minore ed ho ...

Vigorito : 'Non eravamo ancora pronti per la Serie A' : 'Ci voleva qualche anno di esperienza in B prima di salire - ammette ai microfoni di 'Radio Anch'io Sport' su RadioUno - Serviva una costruzione di una struttura importante anche se poi ogni anno le ...

L'amicizia tra Bardiani e Scarponi Non si spezzerà mai : il patron della squadra dedica le vittorie al suo grande amico : Luca Bardiani, patron della squadra Professional italiana, dedica le vittorie ottenute in Croazia e al Giro dell'Appennino a Michele Scarponi Credits: Bardiani CSF Due corse e due vittorie: è una ...

Governo - Di Maio pubblica prima stesura del contratto alla tedesca : “M5s Non perderà identità in esecutivo coalizione” : Il Movimento 5 stelle pubblica la prima versione del contratto di Governo che vuole proporre a Lega e Partito democratico. L’annuncio è arrivato da Luigi Di Maio, proprio nelle ore in cui si ufficializza la sconfitta del candidato grillino Andrea Greco alle Regionali del Molise. “Come sapete, il 12 aprile scorso ho incaricato il professor Giacinto Della Cananea”, si legge in un post sul Blog delle Stelle, “di comporre un ...

