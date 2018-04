Nokia 8 Sirocco | scheda tecnica | prezzo e uscita in Italia

Nokia 8 Sirocco disponibile in Italia da fine aprile : ecco il prezzo ufficiale : Arrivano le conferme che Nokia 8 Sirocco inizierà la commercializzazione in Italia a fine aprile di quest’anno: ecco il prezzo di listino ufficiale.Il top di gamma di HMD Global presentato durante il precedente MWC 2018 a Barcellona, presto arriverà negli scaffali dei negozi Italiani: siamo venuti a conoscenza delle prime conferme ufficiali.Nokia 8 Sirocco infatti debutterà in India il 30 aprile 2018, ma ci sono concrete possibilità che ...

Nokia 7 Plus - 8 Sirocco e 6 (2018) : info su DT2W - OIS - face unlock e Glance Screen : informazioni sul double tap to wake, Glance Screen, face unlock e sull'OIS per Nokia 7 Plus, Nokia 8 Sirocco e Nokia 6 (2018). L'articolo Nokia 7 Plus, 8 Sirocco e 6 (2018): info su DT2W, OIS, face unlock e Glance Screen proviene da TuttoAndroid.

Nokia 7 Plus e Nokia 8 Sirocco in pre-ordine su Amazon : disponibilità dal 1 aprile : Nokia non era stata chiarissima in occasione della presentazione di Nokia 7 Plus e Nokia 8 Sirocco affermando che sarebbero stati disponibili in Italia a partire da aprile, poiché non aveva comunicato una data precisa. L'articolo Nokia 7 Plus e Nokia 8 Sirocco in pre-ordine su Amazon: disponibilità dal 1 aprile è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Nokia 8 Sirocco - Nokia 7 Plus e Nokia 6 entrano nel Programma Android Enterprise Recommended : L'elenco degli smartphone inclusi nel Programma Android Enterprise Recommended si amplia con gli appena annunciati Nokia 8 Sirocco, Nokia 7 Plus e Nokia 6 L'articolo Nokia 8 Sirocco, Nokia 7 Plus e Nokia 6 entrano nel Programma Android Enterprise Recommended è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

L’app “Lumia Camera” implementata nel nuovo Nokia 8 Sirocco : Dopo averne acquisiti tutti i diritti da Microsoft, HMD Global ha lanciato il nuovo Nokia 8 Sirocco con a bordo l’applicazione “Lumia Camera” risalente ai tempi di Windows Phone. Per chi non avesse seguito questo Mobile World Congress 2018, il Nokia 8 Sirocco è il nuovo smartphone TOP di gamma della casa finlandese che, nonostante il prezzo forse un po’ alto, dalle prime recensioni sembra essere davvero ottimo da tutti i ...

Nokia conferma Android P per Nokia 8 Sirocco - 7 Plus - 1 e 6 (2018) - insieme ad altre cose : Nokia, alle cui spalle c'è HMD Global, ci tiene alla trasparenza e alla comunicazione e così ha voluto sottolineare alcuni aspetti che nel corso dell'evento di ieri potrebbero essere sfuggiti o passati in secondo piano. L'articolo Nokia conferma Android P per Nokia 8 Sirocco, 7 Plus, 1 e 6 (2018), insieme ad altre cose è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Nokia 8 Sirocco se la cava bene nei benchmark e nei primi sample fotografici : Nokia 8 Sirocco alle prese con i benchmark di AnTuTu, GeekBench, GFXBench e Basemark e con i primi scatti di prova: diamo uno sguardo ai punteggi ottenuti dal nuovo top di gamma Nokia e ai sample fotografici della doppia fotocamera con ottica Zeiss. L'articolo Nokia 8 Sirocco se la cava bene nei benchmark e nei primi sample fotografici è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Ecco le novità di HMD Global al MWC 2018. Dal Nokia 8 Sirocco al ritorno del Nokia 8110 : Il Mobile World Congress 2018 è arrivato, e come ogni anno l’evento dedicato all’universo mobile che si tiene a Barcellona riesce a catalizzare l’attenzione degli appassionati di tecnologia con la presentazione di prodotti molto attesi che vedremo sul mercato nei prossimi mesi. All’evento non poteva certo mancare HMD Global, la società responsabile del ritorno sul mercato dei dispositivi a marchio Nokia. Ed è proprio in ...

Nokia 8 Sirocco ci ha lasciati a bocca aperta - ecco la nostra video anteprima : In questo articolo vi parliamo delle nostre impressioni con il nuovissimo Nokia 8 Sirocco, un bellissimo smartphone di fascia alta che HMD Global ha presentato a margine del Mobile World Congress 2018 di Barcellona. Scopritelo anche nel nostro video. L'articolo Nokia 8 Sirocco ci ha lasciati a bocca aperta, ecco la nostra video anteprima è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

MWC 2018 : Nokia 1 - Nuovo 6 - 7 Plus - 8 Sirocco e 9 Ufficiali : Nokia al MWC 2018 presenta davvero tanti dispositivi per tutte le tasche e ricorda un passato glorioso. Dai vecchi Nokia rivisti ai potentissimi Android con doppia ottica. Nokia è ritornata ed è più forte che mai [MWC 2018] A Barcellona Nokia presenta Nokia 1, Nuovo 6, 7 Plus, 8 Sirocco e 9 Nokia al MWC […]

Nokia 8 Sirocco è ufficiale : Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche : Nokia 8 Sirocco Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche Nokia 8 Sirocco ufficiale: top gamma ancora più elegante e con Android One Oltre all’interessante Nokia 7 Plus, il produttore cinese HMD Global ha annunciato anche il Nokia 8 Sirocco, un nuovo top di gamma dalle specifiche Tecniche importanti e dal prezzo di fascia alta. Il nuovo Nokia 8 Sirocco debutta al MWC 2018 con un […]

Nokia 8 Sirocco è ufficiale : il nuovo top di gamma finlandese per il 2018 : Nokia 8 Sirocco è ufficiale con un design elegante senza cornice e configurazione a doppia cam ZEISS è il nuovo smartphone top di gamma dell’azienda finlandeseA circa un ora dalla fine dell’evento Nokia dedicato al MWC 2018, che inizierà ufficialmente domani, l’azienda finlandese ha presentato al proprio pubblico il suo nuovo smartphone top di gamma per il 2018, o almeno per i primi 6-9 mesi dell’anno.Nokia 8 Sirocco è ...