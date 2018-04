Noemi Durini | trovato sotto un’unghia il dna del fidanzato Lucio

Noemi Durini - Dna del fidanzato sotto un'unghia. Per gli inquirenti è la prova che 'agì da solo' : sotto un'unghia della sedicenne Noemi Durini , la ragazzina scomparsa dalla provincia di Lecce, a Specchia, il 3 settembre dell'anno scorso e ritrovata morta 10 giorni dopo, è stato trovato il Dna di ...

Noemi Durini/ Lucio accusa il padre - Biagio si sfoga : “Non c'entro nulla con l'omicidio” (La Vita in Diretta) : Omicidio Noemi Durini: Lucio accusa il padre. Sfogo a La Vita in Diretta: “Non c'entro nulla”. Le ultime notizie: il ragazzo avrebbe inviato dal carcere una lettera al padre della fidanzata(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 18:31:00 GMT)

Omicidio Noemi Durini : Lucio accusa il padre (NEWS) : Omicidio Noemi Durini, news – Ancora novità per il caso della ragazza uccisa a Specchia. Il fidanzato Lucio Marzo, accusato dell’Omicidio Noemi Durini ha deciso di dare una nuova versione dei fatti. Non si tratta più di Fausto Nicolì, il 50enne che ha indicato in precedenza come responsabile del delitto: questa volta il 18enne si scaglia contro il padre e fa importanti rivelazioni su quella fatidica notte. Omicidio Noemi Durini, le ...

Omicidio Noemi Durini - Lucio cambia di nuovo la sua versione : Omicidio Noemi Durini, ultime notizie – Lucio Marzo cambia di nuovo versione dei fatti, dopo aver additato come colpevole l’amico 50enne Fausto Nicolì. Secondo il giovane, detenuto a Quartucciu per l’Omicidio Noemi Durini,i veri responsabili sarebbero in realtà altri soggetti. Alcuni mesi fa Quarto Grado ha mandato in onda un video sulla sua confessione e la successiva ritrattazione. Le nuove dichiarazioni del ragazzo sarebbero ...

Noemi Durini - il medico legale : “Era viva quando è stata seppellita - è morta per asfissia” : Noemi Durini era ancora viva quando è stata seppellita sotto un cumulo di pietre dal fidanzato. Lo ha stabilito la perizia voluta dalla procura per i Minorenni di Lecce per accertare la causa del decesso della 16enne di Specchia, in provincia di Lecce, il cui cadavere venne ritrovato nelle campagne salentine di Castrignano de’ Greci lo scorso 13 settembre. La giovane, scrive il medico legale Roberto Vaglio, è morta “per insufficienza ...

Omicidio Noemi Durini : l’autopsia conferma che la ragazza è stata sepolta viva : Omicidio Noemi Durini: l’autopsia conferma che la ragazza è stata sepolta viva Prima picchiata e tramortita, la sedicenne di Specchia (Lecce) è morta per il peso delle pietre. Per l’Omicidio di Noemi Durini è in carcere il neo-diciottenne Lucio Marzo.Continua a leggere Prima picchiata e tramortita, la sedicenne di Specchia (Lecce) è morta per il […] L'articolo Omicidio Noemi Durini: l’autopsia conferma che la ragazza è stata sepolta viva ...

