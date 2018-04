No foto su tomba Giulio | la mamma di Regeni contro Martina

Giulio Regeni - Martina fa visita alla tomba e si fa fotografare. La mamma Paola : “Fatto gravissimo” : Avevano denunciato pubblicamente l’affronto di far tornare l’ambasciatore italiano al Cairo nel giorno di Ferragosto 2017. Poi il “disinteresse” mostrato dalle istituzioni italiane a più di sei mesi da quell’insediamento. Ora i genitori di Giulio Regeni chiedono almeno che la tomba del figlio non sia territorio politico, dopo che il segretario reggente del Partito democratico, Maurizio Martina, si è recato “in ...

La mamma di Giulio Regeni 'Mai foto sulla tomba di mio figlio' : Maurizio Martina, che si trovava in Friuli per appuntamenti politici, ieri ha voluto rendere omaggio in forma privata alla tomba di Giulio Regeni a Fiumicello di Udine. Ma il segretario reggente del ...

La mamma di Giulio Regeni : "Mai foto sulla tomba di mio figlio" : Paola Deffendi si sfoga su Facebook dopo la visita del segretario Pd alla tomba del ragazzo a Fiumicello di Udine

Martina (Pd) fotografato alla tomba di Regeni - l’ira della madre di Giulio : “Fatto gravissimo” : La madre di Giulio Regeni, Paola Deffendi, ha duramente attaccato il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina, per la foto in cui si vede al cimitero, mentre deposita un fiore sulla tomba del giovane ricercatore ucciso in Egitto. La madre scrive su Facebook: "Fatto gravissimo, nessuna strumentalizzazione su Giulio".Continua a leggere

Martina vista la tomba di Regeni - scoppia la polemica per le foto : Maurizio Martina, che si trovava in Friuli per appuntamenti politici, ieri ha voluto rendere omaggio in forma privata alla tomba di Giulio Regeni a Fiumicello di Udine. Ma il segretario reggente del ...

La madre di Regeni contro Martina : "Niente foto sulla tomba di mio figlio. No alle strumentalizzazioni" : Il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina, si è recato in forma privata al cimitero di Fiumicello, in provincia di Udine, per rendere omaggio a Giulio Regeni. Il gesto non è stato apprezzato dalla madre giovane ricercatore italiano torturato e ucciso al Cairo nel 2016, che sul suo profilo Facebook ha chiesto di non strumentalizzare la morte del figlio. "Sono la mamma Paola nessuna strumentalizzazione su Giulio, chi va a ...

Bari - oltraggiata la tomba di Nicola Marzulli : sfregiata la foto del comandante della Polizia Locale : Uno sfregio in piena regola, la fotografia sulla lapide di Nicola Marzulli, stimato comandante della Polizia Locale scomparso prematuramente per un malore improvviso il giorno di San Valentino, è ...