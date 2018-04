No dei renziani al dialogo | Può esploderci in mano

Franceschini apre a Di Maio : "Il Pd si confronti con il M5s" E attacca la chiusura dei renziani : Dario Franceschini apre al confronto con M5s per la formazione di un governo: "Non si può rispondere con un semplice 'no' quando il Pd incontrerà l''esploratore' Fico. Mi ha sconcertato leggere una raffica di dichiarazioni di totale chiusura di esponenti del mio partito mezz'ora dopo il conferimento dell'incarico Segui su affaritaliani.it

Il Pd conferma : no ai grillini Passa la linea dei renziani doc : Passa la linea dei renziani nel Partito Democratico: nessun governo politico con il Movimento 5 Stelle e, al massimo, disponibilità ad un esecutivo del Presidente, quindi con dentro tutte le forze politiche, qualora lo chiedesse il Capo dello Stato Sergio Mattarella

Pd tentato dall'accordo con il M5S - ma restano i dubbi dei renziani : Di fronte al gelo, almeno apparente, calato negli ultimi giorni tra i due "vincitori" del 4 marzo Luigi Di Maio e Matteo Salvini nel Pd vacilla sempre di più la linea del "tocca a...

La linea dura dei renziani : "Di Maio ha solo bisogno dei nostri voti - no all'accordo" : La componente renziana del PD continua a dire no all'apertura di Luigi Di Maio. Rosato: "Ha bisogno dei nostri voti, ma il suo giudizio nei nostri confronti non è cambiato".

Idea Rosato segretario del Pd : la mossa dei renziani contro Martina - ma Renzi resta prudente : Ettore Rosato segretario del Pd da eleggere nell'assemblea nazionale del 21 aprile. E' questa l'Idea di cui si è discusso ieri nel vertice pomeridiano a Roma tra l'ex segretario Matteo Renzi e i fedelissimi Andrea Marcucci e Graziano Delrio, Matteo Orfini, Luca Lotti e Maria Elena Boschi. Vertice che si è tenuto negli studi della società di famiglia di Marcucci. Ancora una decisione ufficiale non c'è, tanto più ...

Saipem - Buffagni (M5s) : "Governo non legittimato vuole rinnovare cariche con ultimi dei renziani. Ora scatto d'orgoglio" : "rinnovare le cariche di Saipem in solitario è un precedente negativo". Ma soprattutto: "Serve uno scatto di orgoglio da parte di un governo che da un lato non difende gli asset strategici e dall'altro, senza legittimazione popolare, corre da solo a rinnovare governance pubbliche con gli ultimi dei 'renziani". Mentre a Roma iniziano le consultazioni del Colle in vista della formazione del governo, il grillino ...

"Serracchiani segretario del Pd" : la strategia dei renziani per riprendere la guida del partito : Voci insistenti. Il partito Democratico pensa a un candidato segretario donna. C'è un nome preciso: Debora Serracchiani. Sarebbe la strategia dei renziani per riprendere la guida del partito dopo la...

Il congresso del Pd e la tentazione dei renziani : Serracchiani faccia la segretaria Di Maio : «Un governo che rispetti il voto» : La governatrice dimissionaria del Friuli potrebbe sparigliare il gioco. Tra gli altri candidati il "reggente" Martina, Richetti e Chiamparino voluto da Delrio

