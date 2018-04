Nintendo | dal 1889 a oggi | una storia di giochi e successi

Spyro Reignited Trilogy su Switch? Il gioco compare e scompare dal sito Nintendo : L'annuncio di Spyro Reignited Trilogy e del ritorno dell'iconico draghetto ha inevitabilmente alimentato l'entusiasmo di molti fan ma allo stesso tempo sollevato alcune domande? Perché un lancio solo su PS4 e Xbox One? Perché ignorare PC e Switch?Mentre in molti sperano in un annuncio per queste due piattaforme, sul sito ufficiale di Nintendo è stata scovata una pagina poi eliminata, una pagina dedicata a "Spyro The Dragon Remastered" e al suo ...

Il prossimo aggiornamento di Rocket League per Nintendo Switch porterà la risoluzione massima a 1080p in modalità dock : Rocket League per Nintendo Switch sta per ricevere un interessante aggiornamento che migliorerà la sua qualità grafica, portando la risoluzione massima a 1080p in modalità dock, mentre in modalità portatile, particolarmente apprezzata da Digital Foundry, la risoluzione arriverà a 720p.Inoltre, come segnalato da MyNintendonews, gli sviluppatori hanno confermato che saranno introdotti i "60fps su tutta la linea con risoluzione dinamica. Se invece ...

"Nintendo fuorilegge" : dalla Norvegia accuse per le politiche di rimborso del Nintendo eShop : Botta e risposta molto interessante quello tra Finn Myrstad del Norwegian Consumer Council e Nintendo. Al centro dello scambio di dichiarazioni un Nintendo eShop che a quanto pare viola le leggi europee non permettendo di ottenere un rimborso da un pre-order.Come riportato da Eurogamer.net, il Consumer Council ha inviato una lettera aperta alla compagnia nipponica per chiedere un cambiamento in linea proprio con le leggi europee. Finn Myrstad ...