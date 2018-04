Netto recupero per Shanghai Hang Seng in rialzo dell' 1 | 35%

Borsa di Tokyo in Netto recupero - Nikkei guadagna 1 - 79% : Borsa di Tokyo in netto recupero, Nikkei guadagna 1,79% – netto recupero alla Borsa di Tokyo dopo i ribassi dei giorni scorsi. L’indice Nikkei 225 al... L'articolo Borsa di Tokyo in netto recupero, Nikkei guadagna 1,79% su Roma Daily News.