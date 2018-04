Negozi aperti 25 aprile e 1 maggio | ecco chi non chiude per le feste

Negozi aperti il 25 aprile e il 1 maggio - è di nuovo polemica : "Ma ti serve proprio oggi?" : Quali Negozi restano aperti il 25 aprile e il 1 maggio? Come da diversi anni a questa parte, ormai sempre più Negozi - soprattutto le grandi catene di distribuzione - restano aperti durante le tradizionali giornate di festività. Una...

Crociere : di lunedì Negozi in centro aperti dalle 14 alle 20 - 30 : BRINDISI - I commercianti del centro cittadino saranno aperti dalle 14 alle 20.30 in occasione della nuova tappa della nave da crociera Msc Musica del prossimo 16 aprile. Lo comunica Confercenti ...

Supermercati aperti 25 aprile 2018 : Negozi e centri commerciali di Roma - Milano - Napoli e Torino : In questo articolo vi forniremo le informazioni utili su quali saranno i Supermercati e centri commerciali che resteranno aperti il prossimo 25 aprile 2018. Come capita in ogni giorno festivo, anche in occasione della Festa della Liberazione non è facile trovare negozi in funzionamento e allora, prima di uscire di casa è opportuno controllare con attenzione la lista di tutte le attività commerciali aperte per questa festività. Per questo motivo ...

Dazi : Cina - aperti a Negoziati con USA se mutuo rispetto : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Sciopero del commercio - aderisce un lavoratore su due : Negozi aperti in Sicilia : Un lavoratore su due non ha lavorato e per i sindacati è stato un successo a metà anche se significativo. Allo Sciopero indetto dai sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil per il lunedì ...

Negozi aperti anche a Pasquetta - scioperano i lavoratori : "Pressione insopportabile" : Pasquetta di scioperi nel commercio in cinque regioni d’Italia. Come per la giornata di ieri, anche per oggi lunedì 2 aprile i sindacati confederali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil hanno proclamato un&rsquo...

Negozi aperti a Pasqua e Pasquetta - scioperi in 5 regioni - : A incrociare le braccia i lavoratori del commercio di Cgil, Cisl e Uil in Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Puglia e Sicilia. Protestano contro la liberalizzazione "selvaggia" degli orari e la difesa ...

Negozi e centri commerciali aperti a Pasqua e Pasquetta : Chiesa - sindacati e lavoratori protestano : Con Pasqua e Pasquetta, le proteste contro le aperture festive di Negozi e centri commerciali tornano al centro delle polemiche. Chiesa, sindacati e lavoratori protestano contro le cosiddette "liberalizzazioni selvagge" che permettono di tenere i Negozi aperti anche nelle festività cristiane e minacciano iniziative per contrastare le aperture del prossimo week-end.Continua a leggere